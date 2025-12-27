Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:22
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: anticipazioni, cast, ospiti e streaming

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: anticipazioni, cast, ospiti e streaming

Questa sera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda in replica Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, lo show con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

L’evento, che vede la partecipazione straordinaria di Antonella Clerici e Lorella Cuccarini, vedrà Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble portare sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico. Tanti gli ospiti d’eccezione: Fiorella Mannoia, Placido Domingo, Gigi D’Alessio, Gaia, Massimo Ranieri, Malika Ayane, Giorgio Panariello e Eros Ramazzotti, Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera, sabato 27 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 dicembre
TV / Assassinio sull’Orient Express: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la 47esima edizione su Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / La città ideale: anticipazioni e ospiti della puntata di oggi, 27 dicembre
TV / Assassinio sull’Orient Express: tutto quello che c’è da sapere sul film su Rete 4
TV / Festival del Circo di Montecarlo: la 47esima edizione su Rai 1
TV / Shrek 2: tutto quello che c’è da sapere sul film d’animazione
TV / Ascolti tv venerdì 26 dicembre: Le note del Natale, Il primo Natale, Harry Potter
TV / Natale a tutti i costi: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Harry Potter e la camera dei segreti: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La bella e la bestia: tutto quello che c’è da sapere sul film del 2017 su Rai 2
TV / Papà scatenato: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Le note del Natale: tutto quello che c’è da sapere
Ricerca