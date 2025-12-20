Icona app
Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: le anticipazioni (cast e ospiti) della seconda puntata

di Antonio Scali
Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo: anticipazioni, cast, ospiti, quante puntate e streaming

Questa sera, 20 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo, lo show in replica con il trio italiano più celebrato al mondo dalla nuova e prestigiosa location di Palazzo Te a Mantova. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast e ospiti)

La seconda serata sarà condotta da Il Volo con la partecipazione di Lorella Cuccarini. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra e da numerosi ospiti speciali. Ogni esibizione sarà un’esperienza unica: si alterneranno momenti solisti, di gruppo e con ospiti, in cui verranno presentati i brani più amati del repertorio de Il Volo, ma anche cover scelte in base ad un immaginario viaggio nel tempo che ci porterà a ripercorrere i momenti musicali più iconici della storia della musica italiana e interazionale anche legati a ricordi personali dei tre artisti e dei loro ospiti creando uno show sorprendente e coinvolgente per il pubblico. Tanti gli ospiti d’eccezione della seconda puntata: Antonello Venditti, Fiorella Mannoia, Enrico Brignano, Noemi, Marco Masini, la soprano Elisa Balbo, Simone Coluccio e Joel Stoyanov della scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma e Gianni Morandi.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo: Tutti per Uno – Viaggio nel Tempo in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, va in onda stasera, 20 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
