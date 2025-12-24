Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il Volo – Incanto di Natale: tutto quello che c’è da sapere

di Anton Filippo Ferrari
Il Volo – Incanto di Natale: anticipazioni, canzoni e streaming

Questa sera, mercoledì 24 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il Volo – Incanto di Natale. La notte “incantata” della Vigilia è all’insegna del talento del trio formato da Piero Barone, Gianluca Ginoble e Ignazio Boschetto che, sul palco dell’Arena 8888 di Sofia, regala al pubblico uno spettacolo straordinario ed emozionante. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il Volo, accompagnato da orchestra e coro, proporrà i tradizionali brani natalizi – come Astro del Ciel, Silent Night, Bianco Natale e Feliz Navidad – senza dimenticare i loro grandi classici – Grande Amore, Capolavoro e tanti altri – che hanno reso il gruppo celebre e amato in tutto il mondo.

Streaming e tv

Dove vedere Il Volo – Incanto di Natale in diretta tv e live streaming? Il concerto, come detto, va in onda stasera – mercoledì 24 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
