Il Turco: il cast della serie (attori e personaggi) con Can Yaman

Qual è il cast de Il Turco? La nuova serie con protagonista Can Yaman va in onda in prima visione e in prima serata per due puntate, l’8 e 15 aprile 2025, su Canale 5 alle ore 21.30. “Quando ho letto la sceneggiatura, mi sono davvero emozionato. Il progetto corrispondeva ai miei obiettivi, perché totalmente internazionale – ha raccontato, a Variety, Yaman -, anche se il set (Ungheria, ndr) è stato fisicamente molto impegnativo”. Classe 1989, Can Yaman ha frequentato il liceo italiano di Istanbul, dove si è distinto come uno degli studenti più promettenti. Si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yeditepe, nel 2012. Parla fluentemente, oltre alla lingua madre, l’italiano, il tedesco, lo spagnolo e l’inglese. GQ Turkey Men of the Year nel 2019, ha vinto il Premio per la Responsabilità sociale-beneficenza al Monte-Carlo Film Festival de la Comédie nel 2022. Tra le sue serie più note, ricordiamo Bitter Sweet, Mr. Wrong, DayDreamer, Viola come il mare, Sandokan.

Ne Il Turco – scritto da Kerem Deren e Çişil Hazal Tenim, e diretto da Uluç Bayraktar – , Yaman è affiancato da Greta Ferro, nota per la serie-cult, ideata da Camilla Nesbitt per Taodue-Mediaset Group, Made in Italy: l’attrice impersona Gloria che, incontrato Hasan, sarà coinvolta in un’infuocata storia d’amore, passione, desiderio. Greta studia economia all’Università Bocconi di Milano, dopo anni all’estero tra Stati Uniti e Cina. Si affaccia alla moda dopo essere stata scoperta da due talent scout e diventa presto il primo volto italiano di Armani Beauty. Nel 2020 i registi Ago Panini e Luca Lucini la vogliono come protagonista della loro serie TV Made in Italy. Un vero e proprio banco di prova che la spinge a proseguire il percorso nella recitazione con altri tre film: Weekend di Riccardo Grandi, Chiara Lubich di Giacomo Campiotti, Io e Mio Fratello di Luca Lucini.

Nel poderoso cast de Il Turco, Will Kemp (Girlfriends’ Guide to Divorce); Kieran O’Reilly (Vikings), David Nykl (Stargate: Atlantis); Slavko Sobin (Django, Everybody Loves Diamonds, Kaos); Magnus Samuelsson (The Last Kingdom). I costumi della miniserie sono di Carlo Poggioli (allievo di Umberto Tirelli e Piero Tosi, ha lavorato con Paolo Sorrentino in The Young Pope, The New Pope, Parthenope); mentre le scenografie sono di Domenico Sica. La realizzazione del kolossal, infine, fa capo alla maggiore casa di produzione turca, Madd Entertainment, in collaborazione con Ay Yapim e Medyapim. Ecco gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Can Yaman è Hasan Balaban;

Greta Ferro è Gloria;

Will Kemp è Marco Benedetti di Vicenza;

Kieran Reylly è Skelettwolf;

Arman Oguz è Decebal;

Magnus Samuelsson è Gunther;

Slavko Sobin è Guido;

Luk Piyes è Yedder;

David Nykl è il principe Francesco di Paolo;

Sai Bennet è Diana;

Hüseyin Avni Danyal è Berzan Bey;

Veronica Ferres è Giovanna;

Madalena Arago è Elda.

Streaming e tv

Dove vedere Il Turco in diretta tv e streaming? La serie va in onda in prima serata alle 21.30 su Canale 5 per due prime serate, l’8 e 15 aprile 2025. Anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity. Sulla piattaforma, da venerdì 21 marzo, sono disponibili i primi dieci minuti della serie.