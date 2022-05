Il traditore: il cast completo del film su Tommaso Buscetta

Il traditore è un film del 2019, diretto da Marco Bellocchio e presentato in anteprima al Festival di Cannes di quell’anno. Il protagonista è Tommaso Buscetta, nato mafioso e poi diventato collaboratore di giustizia che ha animato gli anni ’80. Il suo pentimento divenuto pubblico l’ha immediatamente trasformato in un traditore agli occhi di Cosa Nostra. Il film, oltre ad essere stato presentato a Cannes, è stato anche selezionato per rappresentare l’Italia come miglior film straniero agli Oscar 2020, ma non è mai arrivato alla shortlist. In Sicilia, negli anni ’80, la piazza della droga era contesa tra cosa Nostra e Corleone. Buscetta, detto Don Masino, percepisce che c’è una guera nell’aria e, intimorito, lascia l’Italia e trova rifugio in Brasile dove ha già vissuto in passato e crede di essere salvo. Quella fuga invece gli costerà caro, perché perderà due figli e il fratello. Inoltre viene catturato e picchiato, ma la magistratura italiana lo riporta in patria. Qui Giovanni Falcone gli propone un patto, di collaborare con le forze dell’ordine per incastrare la mafia e diventare un pentito. E Buscetta accetta, per cui diventa ufficialmente un traditore, o meglio Il traditore. Vediamo chi fa parte del cast.

Il cast

Come già specificato inizialmente, il protagonista de Il traditore è Pierfrancesco Favino, che interpreta Tommaso Buscetta. Nel cast sono presenti attori e attrici, di seguito vi spieghiamo a quali personaggi fanno riferimento:

Pierfrancesco Favino: Tommaso Buscetta

Maria Fernanda Cândido: Maria Cristina de Almeida Guimarães

Fabrizio Ferracane: Pippo Calò

Fausto Russo Alesi: Giovanni Falcone

Luigi Lo Cascio: Salvatore Contorno

Goffredo Maria Bruno: Stefano Bontate

Nicola Calì: Totò Riina

Giovanni Calcagno: Gaetano Badalamenti

Bebo Storti: avv. Franco Coppi

Gabriele Cicirello: Benedetto Buscetta

Paride Cicirello: Antonio Buscetta

Elia Schilton: giornalista

Alessio Praticò: Scarpuzzedda

Pier Giorgio Bellocchio: Cesare

Rosario Palazzolo: Gianni De Gennaro

Antonio Orlando: Michele

Fabrizio Romano: avvocato

Pippo Di Marca: Giulio Andreotti

Marilina Marino: donna di Buscetta

Maria Amato: Melchiorra Buscetta

Streaming e TV

Dove vedere in diretta TV e live streaming Il traditore? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Rai 1 mercoledì 25 maggio 2022, alle ore 21:25. Per sintonizzarsi correttamente sul canale, bisognerà accendere la TV e digitare il tasto 1 del telecomando oppure il tasto 501 per la versione HD. Se invece vi interessa seguire la diretta streaming potete accedere gratuitamente, previa registrazione, a RaiPlay.