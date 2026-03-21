Il tempo che ci vuole: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il tempo che ci vuole, film del 2024 scritto e diretto da Francesca Comencini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Durante il periodo degli anni di piombo, caratterizzato da lotte politiche e sociali, un padre e una figlia condividono la passione per il cinema. Il padre è un personaggio importante e impegnato: Luigi Comencini, celebre regista cinematografico e televisivo. La figlia è la terzogenita Francesca, alla quale il padre sente di dover regalare «il tempo che ci vuole» per aiutarla a uscire dai suoi problemi di tossicodipendenza. Presa coscienza dei problemi della figlia, decide di portarla via a Parigi e di starle vicino notte e giorno per tenerla lontana dal suo ambiente e per affrontare con lei, con la sola forza dell’affetto, l’astinenza dalla droga.

Quando Francesca si sarà liberata dalla schiavitù, comincia a lavorare con suo padre e, decisa a diventare a sua volta regista, gli comunica che il suo primo film sarà un film sulle trascorse vicissitudini di dipendenza dalla droga. Il padre non condivide la scelta di sua figlia e di troppi giovani registi di girare film autobiografici, concentrati su vicende personali, le augura il successo ma le annuncia che non andrà a vedere questo film, salvo lasciarsi prendere dalla commozione quando vedrà Francesca in tv ritirare il premio all’opera prima.

Il tempo che ci vuole: il cast

Abbiamo visto la trama de Il tempo che ci vuole, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabrizio Gifuni: Luigi Comencini

Romana Maggiora Vergano: Francesca Comencini

Anna Mangiocavallo: Francesca a 8 anni

Luca Donini: Clemente

Daniele Monterosi: regista

Lallo Circosta: operatore

Luca Massaro: Gatto

Giuseppe Lo Piccolo: Volpe

Laura Borrelli: Sarta Iole

Streaming e tv

Dove vedere Il tempo che ci vuole in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera, 21 marzo 2026, alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.