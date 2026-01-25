Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:43
Home » Spettacoli » TV
TV

Il sesso degli angeli: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il sesso degli angeli: trama, cast e streaming del film su Rai 2 con Leonardo Pieraccioni

Questa sera, domenica 25 gennaio 2026, su Rai 2 in prima serata va in onda il film Il sesso degli angeli, pellicola del 2022 scritta, diretta e interpretata da Leonardo Pieraccioni. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Don Simone è un parroco fiorentino la cui chiesa subisce dei seri danni a causa delle infiltrazioni d’acqua. La fortuna sembra tuttavia sorridergli quando, proprio dopo il crollo del soffitto, un notaio gli porta la notizia che suo zio Waldemaro gli ha lasciato in eredità un’avviatissima attività in Svizzera, senza però specificare di che si tratti, e che ha una settimana di tempo per accettarla o girarla al cugino Antonello. Simone parte quindi per Lugano con il fido sacrestano Giacinto, ma arrivati a destinazione scoprono la scioccante verità: l’attività in questione è infatti un bordello, legale nel paese e gestito dalla belle Lena assieme alle altre prostitute ragazze che vi lavorano. Simone, che inizialmente cela la propria professione di prete, viene quindi preso dal dubbio anche a causa di alcune visioni di suo zio che lo spronano ad abbandonare l’abito talare e soprattutto dell’affetto che viene a crearsi tra lui e Lena, e tra Giacinto e Margò, un’altra prostituta. Al termine della settimana concessa dal testamento e dopo aver rivelato di essere un sacerdote, Simone decide di tornare a Firenze ma al momento di abbandonare l’eredità nota un cavillo burocratico secondo cui l’edificio, inizialmente costruito come scuola materna, non aveva mai cambiato destinazione d’uso. Simone tiene l’eredità, e ricattando il direttore del cantone (che, all’oscuro della moglie, era tra i clienti del postribolo), trasforma lo stabilimento in un asilo privato. Con i proventi del nuovo business finanzia varie opere di beneficenza in Africa. Placa così l’inquietudine della Curia, ed aiuta poi anche Lena a cambiare vita, riuscendo a far sì che la donna possa incontrare più spesso il proprio figlio, in affidamento presso una casa-famiglia in Bologna.

Il sesso degli angeli: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il sesso degli angeli, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Leonardo Pieraccioni: don Simone
  • Sabrina Ferilli: Lena
  • Marcello Fonte: Giacinto
  • Massimo Ceccherini: zio Waldemaro
  • Maitè Yanes: Bella
  • Gabriela Giovanardi: Margò
  • Eva Moore: Ameriga
  • Giulia Perulli: Mimì
  • Valentina Pegorer: Alessia
  • Alessio Scali: Finizio
  • Massimiliano Vado: Arnaldo Mozart
  • Bruno Santini: notaio Bacci
  • Gaia Nanni: parrocchiana americana
  • Fabien Lucciarini: padre Castoldi
  • Manlio Dovì: Giovanni
  • Vincenzo Salemme: Antonello

Streaming e tv

Dove vedere Il sesso degli angeli in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 25 gennaio 2026 – alle ore 21.20 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ricerca