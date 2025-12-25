Il ritorno di Mary Poppins: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 25 dicembre 2025, alle ore 21,25 su Rai 2 va in onda Il ritorno di Mary Poppins, film del 2018 diretto da Rob Marshall. Il film, sequel del film del 1964 Mary Poppins, è liberamente ispirato alla serie di romanzi di Pamela Lyndon Travers. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Londra, 1935. Michael Banks è ormai un uomo adulto con una famiglia tutta sua e ha accettato un impiego temporaneo presso la banca in cui lavorarono anche suo padre e suo nonno. Rimasto vedovo dopo la morte di sua moglie Kate, vive con i suoi tre figli Annabel, John e Georgie nella sua casa paterna, al numero 17 di Viale dei Ciliegi. Sono gli anni della Grande depressione: il denaro scarseggia e la famiglia deve arrangiarsi con i pochi mezzi a disposizione. Nonostante gli sforzi della loro inefficiente ma volenterosa domestica Ellen, la casa è malmessa e in un costante stato di caos. Jane, la sorella di Michael, tenta di aiutare suo fratello quando può, ma ha ereditato da sua madre l’entusiasmo per l’attivismo e combatte per i diritti dei lavoratori, un compito che la tiene sempre occupata.

Con la dura realtà del periodo e il peso del recente lutto che gravano sulla famiglia, i bambini sono costretti ad assumere responsabilità da adulti e di conseguenza stanno crescendo troppo rapidamente. A causa di questa situazione, la gioia e il fanciullesco senso della meraviglia sono assenti dalle loro vite. Mentre il rapporto di Michael con i suoi figli continua a peggiorare, il signor Wilkins, il direttore della banca, avvia le procedure per il pignoramento della casa dei Banks, mandando ancora più in crisi l’ormai stremato Michael. Fortunatamente il vento inizia a cambiare e, aggrappata al vecchio aquilone di Michael, Mary Poppins torna nelle loro vite, senza essere invecchiata di un giorno.

Il ritorno di Mary Poppins: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il ritorno di Mary Poppins, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Emily Blunt: Mary Poppins

Lin-Manuel Miranda: Jack

Ben Whishaw: Michael Banks

Emily Mortimer: Jane Banks

Pixie Davies: Annabel Banks

Joel Dawson: Georgie Banks

Nathanael Saleh: John Banks

Julie Walters: Ellen

Meryl Streep: Topsy

Colin Firth: Wilkins / Lupo

Kobna Holdbrook-Smith: Frye / Donnola

Jeremy Swift: Gooding / Tasso

David Warner: ammiraglio Boom

Jim Norton: sig. Binnacle

Dick Van Dyke: sig. Dawes Jr.

Angela Lansbury: signora dei palloncini

Noma Dumezweni: Penny Farthing

Tarik Frimpong: Angus

Karen Dotrice: passante

Streaming e tv

Dove vedere Il ritorno di Mary Poppins in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 25 dicembre 2025 (Natale) – alle ore 21,25 su Rai 2. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.