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Il ritorno di don Camillo: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il ritorno di don Camillo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 11 aprile 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il ritorno di don Camillo, film del 1953 diretto da Julien Duvivier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Inverno 1946. Don Camillo è stato sollevato dall’incarico di parroco del suo paese per punizione e parte quindi per la parrocchia di Montenara, sperduta tra i monti, in sostituzione del defunto parroco Don Luciano. Qui, in un ambiente freddo, svolge il suo ministero presso la chiesa, frequentata dalla sola perpetua. Nel frattempo, nel paese di don Camillo, Peppone si ritrova ad affrontare molti problemi e non ha neanche l’aiuto del nuovo parroco: anzi la cittadinanza non ha preso per niente bene l’allontanamento del reverendo a causa di Peppone e si rifiuta categoricamente di sposarsi, battezzare bambini o addirittura organizzare funerali portando un serio danno alle casse comunali. Solo il ritorno di don Camillo porrà fine alle dispute che coinvolgono anche un proprietario terriero, Cagnola, che non vuole cedere una parte delle sue terre per costruire lungo il Po un argine che dovrebbe prevenire le alluvioni. In un alterco che si crea poco dopo ferisce il compagno detto “il Nero”, credendo di averlo addirittura ucciso, e viene ferito a sua volta da Peppone, anch’egli convinto di averlo ammazzato. Per avere un alibi, entrambi si rivolgono a don Camillo nel suo esilio a Montenara.

Il ritorno di don Camillo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il ritorno di don Camillo, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Fernandel: don Camillo
  • Gino Cervi: Peppone
  • Édouard Delmont: dottor Spiletti
  • Paolo Stoppa: Marchetti
  • Alexandre Rignault: Francesco “Nero” Gallini
  • Thomy Bourdelle: Cagnola
  • Enzo Staiola: Mario Cagnola
  • Claudy Chapeland: Beppo Bottazzi
  • Tony Jacquot: don Pietro
  • Charles Vissières: vescovo
  • Leda Gloria: signora Bottazzi
  • Saro Urzì: il Brusco
  • Marco Tulli: lo Smilzo
  • Giovanni Onorato: Scartazzini
  • Pina Gallini: perpetua di Montenara
  • Gian Paolo Rosmino: signor Spiletti
  • Miranda Campa: signora Spiletti
  • Bernardo Severani: medico
  • Lia Di Leo: maestrina
  • Arturo Bragaglia: cantoniere
  • Manoel Gary: Cerratini, delegato del PCI
  • Roberto Loreti: figlio piccolo di Peppone
  • Checco Durante: droghiere
  • André Hildebrand: membro all’opposizione
  • Robert Lombard: musicista
  • Jean Mollier: popolano
  • Rina Morelli: donna che prega
  • Lino Solari: popolano
  • Giuseppe Tosi: Anteo Gorlini, sfidante forestiero della boxe
  • Gloria Villar: figlia del signor Spiletti

Streaming e tv

Dove vedere Il ritorno di don Camillo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 11 aprile 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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