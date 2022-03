Il Re: trama, cast, personaggi, quante puntate e streaming della serie Sky con Luca Zingaretti

Il Re è la nuova serie Sky, con protagonista Luca Zingaretti, in onda su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno da venerdì 18 marzo 2022 alle ore 21.15. Considerato uno dei primi prison drama italiani, ha come protagonista l’attore divenuto noto per aver interpretato il commissario Montalbano, questa volta nei panni del temibile direttore del carcere San Michele Bruno Testori. Una produzione Sky Studios con Lorenzo Mieli per The Apartment e con Wildside. Vediamo insieme, la trama, di cosa parla, il cast, gli attori, i personaggi, il trailer, quante puntate sono previste, la durata e dove vedere in tv e in streaming la serie Il Re.

Trama: di cosa parla

La serie in otto episodi, due a settimana, diretta da Giuseppe Gagliardi (“1992”, “1993”, “1994”, “Non uccidere”), è il primo prison drama targato Sky Original e probabilmente anche il primo in assoluto in Italia. Protagonista è Luca Zingaretti, che vestirà i panni di un personaggio molto diverso rispetto a quelli che è solito portare sullo schermo. Testori è infatti il direttore, a dir poco controverso, di un carcere di frontiera. All’interno del San Michele è signore e sovrano e regna secondo una sua personalissima scala di valori. Qui, le leggi dello Stato non hanno alcun valore, è lui a decidere il bene e il male, a volte spietato, altre magnanimo.

Questa la trama ufficiale de Il Re: il San Michele è un carcere di frontiera dove il direttore Bruno Testori applica la sua personale idea di giustizia: la legge dello Stato qui dentro non esiste, perché la legge è lui. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso, Bruno si identifica nelle biografie deragliate dei detenuti, perché lui stesso, per primo, è un uomo spezzato dalla vita. Un duplice omicidio – prima quello del comandante e suo migliore amico, poi quello di un ergastolano, principale alleato di Bruno tra i detenuti – rischia di mettere a rischio il suo dominio e di portare alla luce il cancro che si annida nelle pieghe del regno: una potenziale minaccia per tutto l’Occidente.

Il Re: il cast della serie

Un cast d’eccezione per la serie Sky Il Re, con protagonista Luca Zingaretti, nel ruolo del direttore Bruno Testori. Al suo fianco Isabella Ragonese (Lei mi parla ancora, Rocco Schiavone, Il padre d’Italia) in quelli di un’agente della polizia carceraria del San Michele, Anna Bonaiuto (Loro, Napoli velata, Mio fratello è figlio unico), che interpreta il pubblico ministero che indaga sulla rete di illeciti e connivenze che fanno capo a Testori, Barbora Bobulova (Scialla!, Cuori puri, Cuore sacro), che nella serie sarà l’ex moglie del personaggio interpretato da Zingaretti, e Giorgio Colangeli (Il divo, Speravo de morì prima, Un posto sicuro) nei panni di Iaccarino, comandante della prigione, molto amico di Bruno Testori.

Personaggi

Vediamo insieme tutti i personaggi della serie Il Re, dal 18 marzo su Sky.

BRUNO TESTORI | Luca Zingaretti

Direttore del carcere più pericoloso d’Italia, il San Michele, dove applica la sua personale idea di giustizia: un sistema fatto di connivenze, corruzione e scambi di favori. Spietato con chi lo merita ma anche all’occorrenza misericordioso. Se in carcere è il re assoluto, con l’ex moglie Gloria e la figlia Adele è un essere umano disarmato e fragile. Protetto da una milizia personale di agenti fidatissimi, i pretoriani, il suo peggior nemico è la PM Laura Lombardo.

SONIA MASSINI | Isabella Ragonese

Unica ufficiale donna al San Michele, rigorosa, eticamente integerrima, madre single di un figlio adolescente, è da sempre critica verso i metodi di Bruno ma è costretta a riconoscerne l’inevitabile efficacia. Per questo è combattuta tra il bene e il male. Autorevole e rispettata, diventa il comandante degli agenti della penitenziaria. Laura Lombardo crede di trovare in lei l’anello debole del sistema Testori e cerca di portarla dalla sua parte per incastrare Bruno.

LAURA LOMBARDO | Anna Bonaiuto

Pubblico Ministero, intelligente, cinica, scaltra, principale antagonista di Bruno. Il suo secondo è l’Ispettore Pellegrini. In seguito a un duplice omicidio al San Michele tesse una ragnatela di sospetti intorno a Bruno, ai suoi metodi e alle sue colpe. Intenzionata a scoprire la verità, fa di tutto per incastrarlo, arrivando a maturare nei suoi confronti una vera e propria ossessione.

GLORIA | Barbora Bobulova

Ex moglie di Bruno, funzionaria dei servizi segreti: una donna carismatica e piena di fascino. Con Bruno ha combattuto la battaglia più difficile, la malattia di Adele. Ma vinta quella battaglia, il matrimonio con lui si è sgretolato. Ora Gloria sa che la cosa più giusta per entrambi sarebbe rifarsi una vita, lei stessa tenta una relazione con l’oncologo di Adele, ma non può nascondere i suoi veri sentimenti: l’amore per Bruno brucia ancora.

NICOLA IACCARINO | Giorgio Colangeli

Il braccio destro di Bruno, il suo migliore amico. Comandante degli agenti della penitenziaria al San Michele, per anni ha gestito insieme a Lackovic il traffico dell’eroina in carcere, con il tacito consenso di Bruno.

ADELE | Alida Baldari Calabria

Figlia di Adele e Bruno, tra i 5 e gli 8 anni ha combattuto il cancro. Anni di ospedali, medici, cure. Dall’esterno sembra una ragazzina centrata, più matura della sua età, in realtà non ha mai davvero elaborato il trauma: da una parte si sente responsabile della fine del matrimonio dei suoi genitori, dall’altra la paura del male è un fantasma difficile da mandare via.

MIROSLAV LACKOVIC | Ivan Franek

Detenuto serbo rispettato da tutto il San Michele, gestisce il traffico di eroina all’interno del carcere. Ma anche le informazioni, le richieste, le umane necessità e i bisogni dei detenuti che altrimenti non arriverebbero mai al direttore. In carcere per narcotraffico, dopo la morte improvvisa del figlio si è avvicinato all’Islam radicale all’insaputa di tutti, incluso Bruno.

AMIR | Ahmed Hafiene

Carismatico imam del San Michele, è convinto che l’unica salvezza dell’uomo risieda nella fede. Uomo dalle convinzioni radicali, è finito in carcere perché un fedele della sua moschea ha commesso un attentato e Amir ne ha pagato la colpa. Amir è un leader carismatico: tra lui e Bruno c’è rispetto reciproco.

Trailer

Di seguito il trailer ufficiale della serie Sky Il Re con Luca Zingaretti.

Il Re: quante puntate

Abbiamo visto la trama e il cast de Il Re, ma quante puntate sono previste? In tutto otto episodi, in onda da venerdì 18 marzo 2022 su Sky Atlantic e Sky Cinema Uno con due episodi a settimana, per un totale quindi di quattro serate. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: 18 marzo 2022

Seconda puntata: 25 marzo 2022

Terza puntata: 1 aprile 2022

Quarta puntata: 8 aprile 2022

Streaming e tv

Dove vedere Il Re in tv e live streaming? La serie, come detto, va in onda da venerdì 18 marzo 2022 su Sky Atlantic (canale 110) e Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.