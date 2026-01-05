Il ragazzo e l’airone: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il ragazzo e l’airone, film d’animazione del 2023 scritto e diretto da Hayao Miyazaki. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tokyo, 1944. Mentre la Guerra del Pacifico infuria, il dodicenne Mahito Maki perde la madre Hisako durante un bombardamento aereo che causa l’incendio di un quartiere di Tokyo, il quale coinvolge l’ospedale in cui era ricoverata. Mahito corre verso l’incendio e si lancia tra le fiamme per salvare la madre, ma è troppo tardi. L’anno successivo il padre Shoichi, progettista di aerei, si risposa con Natsuko, la sorella minore di Hisako. Per allontanarsi dalla guerra, la famiglia si trasferisce in campagna nella residenza di famiglia di Natsuko (e prima di Hisako), dove Mahito fatica ad abituarsi alla nuova casa. Il ragazzo soffre per la perdita della madre e per la scoperta della gravidanza della zia-matrigna.

Un giorno, vedendo un misterioso airone cenerino nel giardino della tenuta, lo insegue fino al vicino bosco, dove lo vede addentrarsi nelle rovine di una strana torre abbandonata. Nel frattempo, Natsuko si è accorta che il ragazzo manca in casa da diverso tempo, e si precipita con le anziane serve a cercarlo. Due di queste riescono a ritrovarlo proprio mentre Mahito si sta facendo strada nel tunnel di accesso alla torre, ostruito da terra e detriti. Tornati a casa, Natsuko racconta a Mahito la storia della torre, costruita da un suo prozio come pertinenza privata della casa, e gli proibisce di tornarci.

Il ragazzo e l’airone: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo e l’airone, ma quali sono i personaggi e doppiatori? Di seguito l’elenco completo:

Giulio Bartolomei: Mahito Maki

Federica De Bortoli: Natsuko / Hisako

Stefano Dori: Airone / Uomo-Airone

Chiara Gioncardi: Kiriko

Lucrezia Marricchi: Himi

Rodolfo Bianchi: prozio

Gianfranco Miranda: Shōichi Maki

Paola Giannetti: Aiko (cameriera n.4)

Dario Oppido: Re Parrocchetto

Alessandro Rossi: vecchio pellicano

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo e l’airone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.