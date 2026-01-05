Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 18:42
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Il ragazzo e l’airone: tutto quello che c’è da sapere sul film

Immagine di copertina
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Il ragazzo e l’airone: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, lunedì 5 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il ragazzo e l’airone, film d’animazione del 2023 scritto e diretto da Hayao Miyazaki. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tokyo, 1944. Mentre la Guerra del Pacifico infuria, il dodicenne Mahito Maki perde la madre Hisako durante un bombardamento aereo che causa l’incendio di un quartiere di Tokyo, il quale coinvolge l’ospedale in cui era ricoverata. Mahito corre verso l’incendio e si lancia tra le fiamme per salvare la madre, ma è troppo tardi. L’anno successivo il padre Shoichi, progettista di aerei, si risposa con Natsuko, la sorella minore di Hisako. Per allontanarsi dalla guerra, la famiglia si trasferisce in campagna nella residenza di famiglia di Natsuko (e prima di Hisako), dove Mahito fatica ad abituarsi alla nuova casa. Il ragazzo soffre per la perdita della madre e per la scoperta della gravidanza della zia-matrigna.

Un giorno, vedendo un misterioso airone cenerino nel giardino della tenuta, lo insegue fino al vicino bosco, dove lo vede addentrarsi nelle rovine di una strana torre abbandonata. Nel frattempo, Natsuko si è accorta che il ragazzo manca in casa da diverso tempo, e si precipita con le anziane serve a cercarlo. Due di queste riescono a ritrovarlo proprio mentre Mahito si sta facendo strada nel tunnel di accesso alla torre, ostruito da terra e detriti. Tornati a casa, Natsuko racconta a Mahito la storia della torre, costruita da un suo prozio come pertinenza privata della casa, e gli proibisce di tornarci.

Il ragazzo e l’airone: personaggi e doppiatori

Abbiamo visto la trama de Il ragazzo e l’airone, ma quali sono i personaggi e doppiatori? Di seguito l’elenco completo:

  • Giulio Bartolomei: Mahito Maki
  • Federica De Bortoli: Natsuko / Hisako
  • Stefano Dori: Airone / Uomo-Airone
  • Chiara Gioncardi: Kiriko
  • Lucrezia Marricchi: Himi
  • Rodolfo Bianchi: prozio
  • Gianfranco Miranda: Shōichi Maki
  • Paola Giannetti: Aiko (cameriera n.4)
  • Dario Oppido: Re Parrocchetto
  • Alessandro Rossi: vecchio pellicano

Streaming e tv

Dove vedere Il ragazzo e l’airone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 5 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio
TV / Mamma ho riperso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ogni promessa è debito: tutto quello che c’è da sapere
Ti potrebbe interessare
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 5 gennaio
TV / Mamma ho riperso l’aereo: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Ogni promessa è debito: tutto quello che c’è da sapere
TV / Quarta Repubblica: ospiti e anticipazioni stasera, 5 gennaio 2026
TV / Enrica Bonaccorti a Domenica In: “Il tumore? Sono in un limbo”
TV / Ascolti tv domenica 4 gennaio: Prima di noi, Chi vuol essere milionario, Report
TV / Mamma qui comando io: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della prima puntata
TV / Chi vuol essere milionario – Il torneo: le anticipazioni della puntata di oggi, 4 gennaio
TV / Prima di noi: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv
Ricerca