28 dicembre 2025
TV

Il principe di Roma: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Il principe di Roma: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Il principe di Roma, film italiano del 2022 diretto da Edoardo Falcone. Il film è ispirato al racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, 1829. Bartolomeo Proietti è un uomo ricco e potente che sta per acquisire (o meglio, acquistare) il titolo di principe prendendo in sposa l’aristocratica Domizia. Ma il sottoposto che doveva portargli i cento scudi necessari per la transazione viene condannato a morte prima di rivelare a Bartolomeo dove è custodito il denaro. Per poter carpire dal defunto l’informazione necessaria Sor Meo (come lo chiama la domestica Teta) si rivolge a una fattucchiera che lo ammonisce: evocando i morti potrà imbattersi anche nelle anime che si aggirano da secoli per Roma. Infatti, invece del fantasma del sottoposto, Bartolomeo incontrerà quelli di Beatrice Cenci e Giordano Bruno, che lo accompagneranno in una rivisitazione del passato, cui seguirà un’anteprima del futuro, utili a ripensare la sua intera esistenza.

Il principe di Roma: il cast

Abbiamo visto la trama de Il principe di Roma, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Marco Giallini: Bartolomeo Proietti
  • Giulia Bevilacqua: Teta
  • Sergio Rubini: principe Accoramboni
  • Filippo Timi: Giordano Bruno / scrivano
  • Giuseppe Battiston: Papa Alessandro VI / pastore
  • Denise Tantucci: Beatrice Cenci / donna col bambino in braccio
  • Andrea Sartoretti: Eugenio
  • Liliana Bottone: Domizia
  • Massimo De Lorenzo: Duilio
  • Antonio Bannò: Gioacchino
  • Maurizio Lops: marchese Roviano
  • Patrizia Iorio: Camilla / Sora Betta
  • Duccio Camerini: dottor Bonfiglio

Streaming e tv

Dove vedere Il principe di Roma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 28 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
TV / Se fossi te: quante puntate, durata e quando finisce la serie
TV / La banda dei Babbi Natale: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Report: le anticipazioni della puntata di stasera, 28 dicembre 2025, su Rai 3
TV / Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 28 dicembre 2025
TV / Se fossi te streaming e diretta tv: dove vedere la fiction
TV / Se fossi te: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata della serie
TV / Se fossi te: tutto quello che c’è da sapere sulla miniserie natalizia su Rai 1
