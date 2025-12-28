Il principe di Roma: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 28 dicembre 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Il principe di Roma, film italiano del 2022 diretto da Edoardo Falcone. Il film è ispirato al racconto Canto di Natale di Charles Dickens. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Roma, 1829. Bartolomeo Proietti è un uomo ricco e potente che sta per acquisire (o meglio, acquistare) il titolo di principe prendendo in sposa l’aristocratica Domizia. Ma il sottoposto che doveva portargli i cento scudi necessari per la transazione viene condannato a morte prima di rivelare a Bartolomeo dove è custodito il denaro. Per poter carpire dal defunto l’informazione necessaria Sor Meo (come lo chiama la domestica Teta) si rivolge a una fattucchiera che lo ammonisce: evocando i morti potrà imbattersi anche nelle anime che si aggirano da secoli per Roma. Infatti, invece del fantasma del sottoposto, Bartolomeo incontrerà quelli di Beatrice Cenci e Giordano Bruno, che lo accompagneranno in una rivisitazione del passato, cui seguirà un’anteprima del futuro, utili a ripensare la sua intera esistenza.

Il principe di Roma: il cast

Abbiamo visto la trama de Il principe di Roma, ma qual è il cast completo del film su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Marco Giallini: Bartolomeo Proietti

Giulia Bevilacqua: Teta

Sergio Rubini: principe Accoramboni

Filippo Timi: Giordano Bruno / scrivano

Giuseppe Battiston: Papa Alessandro VI / pastore

Denise Tantucci: Beatrice Cenci / donna col bambino in braccio

Andrea Sartoretti: Eugenio

Liliana Bottone: Domizia

Massimo De Lorenzo: Duilio

Antonio Bannò: Gioacchino

Maurizio Lops: marchese Roviano

Patrizia Iorio: Camilla / Sora Betta

Duccio Camerini: dottor Bonfiglio

Streaming e tv

Dove vedere Il principe di Roma in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 28 dicembre 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.