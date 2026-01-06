Il piccolo Lord: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy), film per la televisione del 1980 diretto da Jack Gold e interpretato da Rick Schroder e Alec Guinness. Il film è il più celebre adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, accanto alla versione del 1936 con Freddie Bartholomew e C. Aubrey Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Tardo Ottocento. Cedric Errol è un bambino di sette anni, orfano di padre, che vive negli Stati Uniti con la madre. Suo padre era il figlio minore del conte di Dorincourt, un ricco nobile britannico che aveva interrotto ogni rapporto con lui per avere sposato una donna statunitense e non nobile. Cedric è all’oscuro di tutto e vive tranquillamente la sua infanzia frequentando regolarmente i suoi migliori amici, il droghiere Hobbs e il lustrascarpe Dick. Quando il fratello maggiore del padre, suo zio Bevis, muore, Cedric viene rintracciato dall’avvocato Havisham, il quale spiega a sua madre che è destinato a diventare l’erede universale di tutti i beni della famiglia, ottenendo il titolo di Lord Fauntleroy.

Cedric deve quindi lasciare New York per trasferirsi in Gran Bretagna, andando a vivere con il burbero e misantropo nonno. Il conte di Dorincourt è costretto, suo malgrado, a incontrare il nipote, solamente allo scopo di dare a Cedric un’educazione adeguata a un lord britannico, destinato a diventare il suo successore. Cedric non è a conoscenza dei dissapori tra la madre e il vecchio conte; per questo non capisce come mai a sua madre sia impedito di abitare nel castello e sia relegata in una villetta lontana dalla tenuta. La signora Errol d’altra parte rifiuta qualsiasi aiuto economico da parte del conte e trova lavoro come sarta per mantenersi da sé.

Il piccolo Lord: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il piccolo Lord, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Rick Schroder: Ceddie (Cedric) Errol, Lord Fauntleroy

Alec Guinness: Sir John Arthur Molyneux Errol

Eric Porter: Havisham

Colin Blakely: Hobbs

Connie Booth: Mrs. Errol

Rachel Kempson: Lady Lorradaile

Carmel McSharry: Mary

Antonia Pemberton: Dawson

Rolf Saxon: Dick

John Cater: Thomas

Peter Copley: Reverendo Muldaur

Patsy Rowlands: Mrs. Dibble

Ann Way: Miss Smiff

Patrick Stewart: Wilkins

Gerry Cowper: Mellon

Harry Jackson: Hustings

Edward Wylie: Ben Tipton

Kate Harper: Minna Tipton

Tony Melody: Mr. Kimsey

Rohan McCoullough: Lady Grace

Dicon Murray: Georgie

Ballard Berkeley: Sir Harry

John Southworth: Higgins

Norman Pitt: Lord Ashbey Delefante

Bill Nighy: Ufficiale

Lucien Morgan: Albert

Streaming e tv

Dove vedere Il piccolo Lord in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.