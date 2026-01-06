Il piccolo Lord: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4

Il piccolo Lord: tutto quello che c’è da sapere sul film
Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy), film per la televisione del 1980 diretto da Jack Gold e interpretato da Rick Schroder e Alec Guinness. Il film è il più celebre adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, accanto alla versione del 1936 con Freddie Bartholomew e C. Aubrey Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.
Trama
Tardo Ottocento. Cedric Errol è un bambino di sette anni, orfano di padre, che vive negli Stati Uniti con la madre. Suo padre era il figlio minore del conte di Dorincourt, un ricco nobile britannico che aveva interrotto ogni rapporto con lui per avere sposato una donna statunitense e non nobile. Cedric è all’oscuro di tutto e vive tranquillamente la sua infanzia frequentando regolarmente i suoi migliori amici, il droghiere Hobbs e il lustrascarpe Dick. Quando il fratello maggiore del padre, suo zio Bevis, muore, Cedric viene rintracciato dall’avvocato Havisham, il quale spiega a sua madre che è destinato a diventare l’erede universale di tutti i beni della famiglia, ottenendo il titolo di Lord Fauntleroy.
Cedric deve quindi lasciare New York per trasferirsi in Gran Bretagna, andando a vivere con il burbero e misantropo nonno. Il conte di Dorincourt è costretto, suo malgrado, a incontrare il nipote, solamente allo scopo di dare a Cedric un’educazione adeguata a un lord britannico, destinato a diventare il suo successore. Cedric non è a conoscenza dei dissapori tra la madre e il vecchio conte; per questo non capisce come mai a sua madre sia impedito di abitare nel castello e sia relegata in una villetta lontana dalla tenuta. La signora Errol d’altra parte rifiuta qualsiasi aiuto economico da parte del conte e trova lavoro come sarta per mantenersi da sé.
Il piccolo Lord: il cast del film
Abbiamo visto la trama de Il piccolo Lord, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:
- Rick Schroder: Ceddie (Cedric) Errol, Lord Fauntleroy
- Alec Guinness: Sir John Arthur Molyneux Errol
- Eric Porter: Havisham
- Colin Blakely: Hobbs
- Connie Booth: Mrs. Errol
- Rachel Kempson: Lady Lorradaile
- Carmel McSharry: Mary
- Antonia Pemberton: Dawson
- Rolf Saxon: Dick
- John Cater: Thomas
- Peter Copley: Reverendo Muldaur
- Patsy Rowlands: Mrs. Dibble
- Ann Way: Miss Smiff
- Patrick Stewart: Wilkins
- Gerry Cowper: Mellon
- Harry Jackson: Hustings
- Edward Wylie: Ben Tipton
- Kate Harper: Minna Tipton
- Tony Melody: Mr. Kimsey
- Rohan McCoullough: Lady Grace
- Dicon Murray: Georgie
- Ballard Berkeley: Sir Harry
- John Southworth: Higgins
- Norman Pitt: Lord Ashbey Delefante
- Bill Nighy: Ufficiale
- Lucien Morgan: Albert
Streaming e tv
Dove vedere Il piccolo Lord in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.