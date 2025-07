Il mondo perduto – Jurassic Park: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Stasera, sabato 19 luglio 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il mondo perduto – Jurassic Park, film del 1997 diretto da Steven Spielberg, sequel di Jurassic Park e ispirato al romanzo Il mondo perduto di Michael Crichton. Alla sua uscita, il film ha riscosso un notevole successo, con un incasso a livello mondiale di oltre 618 milioni di dollari, che lo rende tra i 100 maggiori incassi di tutti i tempi, secondo all’epoca solo allo stesso Jurassic Park, sempre di Spielberg. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sono passati quattro anni dai drammatici eventi al Jurassic Park. Il professor Ian Malcolm, uno dei superstiti, viene nuovamente contattato dall’ormai ex-capo della InGen, John Hammond, e messo al corrente che Isla Nublar, il luogo dove sorgeva il parco, era in realtà soltanto una vetrina per turisti. Infatti, le creature preistoriche in realtà venivano create nella vicina Isla Sorna, il cosiddetto “Sito B” dove, a seguito della distruzione delle recinzioni causata dall’uragano chiamato Clarissa, sono potute evadere dalle gabbie e vivere indisturbate all’insaputa di tutto il mondo, ma ora obiettivo del suo avido e corrotto nipote, Peter Ludlow, desideroso di saccheggiarla per ricreare un “Jurassic Park cittadino” a San Diego. John Hammond decide di affidarsi a Malcolm perché realizzi un documentario da inviare ai media per promuovere la preservazione del Sito B e impedire il trasferimento dei dinosauri sulla terraferma. Dapprima Malcolm, conoscendo gli altissimi rischi, declina la proposta ma, scoprendo che sul luogo si è già recata la sua fidanzata, la paleontologa Sarah Harding, decide di partire immediatamente per riportarla indietro, aiutato dal fotografo Nick Van Owen e dall’ingegnere Eddie Carr.

Giunto sul posto, Ian rintraccia e salva Sarah dagli stegosauri ma scopre di essere anche stato seguito clandestinamente dalla figlia Kelly nascostasi nella roulotte per la spedizione. Non molto dopo Peter Ludlow, assieme a una squadra di cacciatori guidati da Roland Tembo, arriva a Isla Sorna per dare inizio alla cattura di alcuni dinosauri ed in particolare, un esemplare maschio adulto di Tyrannosaurus rex.

Il mondo perduto – Jurassic Park: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il mondo perduto – Jurassic Park, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Jeff Goldblum: Ian Malcolm

Julianne Moore: Sarah Harding

Pete Postlethwaite: Roland Tembo

Arliss Howard: Peter Ludlow

Richard Attenborough: John Hammond

Vince Vaughn: Nick Van Owen

Vanessa Lee Chester: Kelly Malcolm

Peter Stormare: Dieter Stark

Harvey Jason: Ajay Sidhu

Richard Schiff: Eddie Carr

Thomas F. Duffy: Robert Burke

Joseph Mazzello: Timothy Murphy

Ariana Richards: Alexis Murphy

Streaming e tv

Dove vedere Il mondo perduto – Jurassic Park in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 19 luglio 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.