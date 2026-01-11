Il mio regno per una farfalla: trama, cast e streaming del film

Questa sera, domenica 11 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il mio regno per una farfalla, film diretto da Sergio Assisi con lo stesso Sergio Assisi, Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore e Tosca D’Aquino. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sasà (Sergio Assisi) è un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna. Nato e cresciuto a Ischia, si vanta di esserne il Re e ha eletto a sua reggia la suite di uno storico albergo fondato dal padre. Con i suoi occhioni dolci e la sua faccia da schiaffi, Sasà seduce a suo modo un po’ tutti. Dal tavolino del bar in piazzetta, che ha istituito a suo ufficio, dietro “libere” donazioni, elargisce fantasiosi consigli. Donnaiolo impenitente, bugiardo incallito senza il becco di un quattrino, Sasà è un maestro di improvvisazione, ma dotato di una simpatia irresistibile e di una dialettica shakesperiana tale da riuscire sempre a volgere le situazioni in proprio favore… Tanti, e ciascuno con le proprie caratteristiche, i personaggi che ruotano attorno a lui: un amico fedele e compagno di avventure che noleggia il suo gozzo per i turisti, uno strampalato avvocato, una fidanzata che, sostenuta da una madre risoluta, vuole assolutamente sposarlo, una direttrice d’albergo che proprio non lo sopporta, un parroco non convenzionale, una zia che vuole privarlo di tutto… E l’amore vero, che arriva all’improvviso a destabilizzare il suo regno.

Il mio regno per una farfalla: il cast

Abbiamo visto la trama di Il mio regno per una farfalla, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori principali: Sergio Assisi, Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D’Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi, Gianni Ferreri, Magdalena Grochowska, Armando Pugliese, Benedetto Casillo, Nunzia Schiano e Giobbe Covatta.

Streaming e tv

Dove vedere Il mio regno per una farfalla in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 11 gennaio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.