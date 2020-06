Il mio amico Nanuk: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, 13 giugno 2020, su Italia 1 va in onda il film Il mio amico Nanuk, pellicola del 2014 diretta da Roger Spottiswoode e Brando Quilici. Un film per tutta la famiglia con nel cast Dakota Goyo e Goran Visnjic. Ma qual è la trama del film Il mio amico Nanuk? Quali i personaggi? Il trailer? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

A Devon, nei territori nord occidentali del Canada, Madison Mercier, una ricercatrice esperta, sta partendo per un viaggio sulle tracce di un branco di beluga (il balenottero bianco). Durante la sua assenza, i suoi due figli, Abbie e Luke, resteranno con la zia che viene appositamente dalla città per prendersi cura di loro.

Da quando ha perso il marito in un tragico incidente due anni addietro, Madison è diventata particolarmente protettiva nei confronti del figlio. Proprio quella sera, a casa di Luke, una femmina di orso polare attacca il loro garage. I ranger locali la sedano e notano che l’animale è già stato allontanato dalla città in precedenza.

Quando i Ranger se ne vanno, Luke scopre il motivo del tentativo di intrusione dell’orsa: il suo cucciolo è intrappolato nel garage. Luke lo porta dentro casa e tenta di nasconderlo in camera da letto. Il cucciolo è rumoroso e pieno di energie e i due vanno immediatamente d’accordo, ma la zia di Luke non è d’accordo e insiste affinché Luke “se ne liberi”. Luke però, che ha perso da poco il padre, solidarizza immediatamente con il cucciolo d’orso ed è determinato a non consegnarlo alle autorità locali perché sa che finirebbe allo zoo. Decide quindi che la sua missione sarà quella di riportarlo alla mamma.

Luke, secondo la trama de Il mio amico Nanuk, porta il cucciolo da Muktuk (Goran Visnjic), una guida locale e migliore amico del suo defunto padre. Il giorno del tragico incidente sul ghiaccio che gli è costato la vita, il papà di Luke era proprio con Muktuk e da quel giorno la famiglia di Luke lo ritiene responsabile dell’accaduto e per questo ha interrotto ogni rapporto con lui.

Luke invece ricorda quello che suo padre gli diceva sempre: se sei nei guai o hai un problema rivolgiti a Muktuk. Luke chiede allora a Muktuk di aiutarlo a portare a termine il suo piano: insieme dovranno attraversare la calotta artica per arrivare con il cucciolo a Cape Resolute, nell’estremo Nord del Paese dove i Ranger hanno trasportato la sua mamma.

Cast e trailer

Tanti gli attori celebri che prendono parte a questa appassionante commedia del 2014 in onda questa sera, 12 giugno 2020, su Italia 1 dalle 21.30. Ecco il cast completo con gli attori e i relativi personaggi. A seguire il trailer ufficiale.

Dakota Goyo: Luke Mercier

Goran Višnjić: Muktuk

Bridget Moynahan: Madison Mercier

Duane Murray: Jake Murdoch

Peter MacNeill: Albert Speck

Kendra Leigh Timmins: Abbie Mercier

Linda Kash: Zia Rita

Il mio amico Nanuk: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Il mio amico Nanuk in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – sabato 13 giugno 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

