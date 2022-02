Il libro della giungla: trama, cast e streaming del film

Questa sera, 15 febbraio 2022, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il libro della giungla, film statunitense del 2016 co-prodotto e diretto da Jon Favreau, scritto da Justin Marks e prodotto dalla Walt Disney Pictures. Il film è un remake in live action dell’omonima pellicola d’animazione del 1967, che a sua volta si ispira all’omonimo romanzo di Rudyard Kipling, pur discostandosene molto nella trama. Il film è interpretato da Neel Sethi nei panni di Mowgli, con le voci nella versione originale di Bill Murray, Ben Kingsley, Idris Elba, Lupita Nyong’o, Scarlett Johansson, Giancarlo Esposito e Christopher Walken. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Mowgli è un cucciolo d’uomo allevato da Raksha, una lupa indiana, e dal suo branco, capeggiato dal saggio lupo Akela, al quale è stato portato quando era ancora un neonato dalla pantera nera Bagheera, che lo aveva trovato abbandonato nella giungla. Mowgli deve affrontare continue sfide per stare al passo dei fratelli lupi e spesso viene rimproverato da Bagheera e Akela per il ricorso all’utilizzo di “trucchi umani”, come la costruzione di utensili, invece di imparare a comportarsi da vero lupo. Un giorno, durante la stagione secca, tutti gli animali della giungla si riuniscono all’unica pozza d’acqua rimasta ed entra in vigore la Tregua dell’Acqua, un trattato di non aggressione reciproca tra prede e predatori a causa della priorità data dal doversi dissetare. La pace tra gli animali è interrotta dall’arrivo della temibile tigre del Bengala Shere Khan, che, inizialmente intenzionata solo a bere, fiuta tra gli altri animali l’odore di Mowgli. La tigre accusa i lupi di proteggere il bambino, affermando che Mowgli diventerà sicuramente un uomo crudele come i suoi simili, e avverte che quando la Tregua finirà tornerà per ucciderlo. Quando arriva la stagione delle piogge i lupi si riuniscono per decidere come comportarsi a seguito della minaccia espressa dalla tigre. Prima che questi raggiungano un accordo, Mowgli decide volontariamente di lasciare la giungla per la sicurezza del suo branco e parte insieme a Bagheera per farsi portare ad un vicino villaggio umano. Ma…

Il libro della giungla: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il libro della giungla, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Bill Murray: Baloo

Ben Kingsley: Bagheera

Idris Elba: Shere Khan

Lupita Nyong’o: Raksha

Scarlett Johansson: Kaa

Giancarlo Esposito: Akela

Christopher Walken: King Louie

Streaming e tv

Dove vedere Il libro della giungla in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 febbraio 2022 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.