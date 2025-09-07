Il lago della vendetta: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, 7 settembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda in prima visione il film Il lago della vendetta, pellicola del 2024 diretta da Didier Bivel. Vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Lucie e Samuel Carrera stanno celebrando il loro matrimonio sulle sponde del lago di Guéry, fra i monti dell’Alvernia, quando un fulmine colpisce loro e altre cinque persone. Samuel muore sul colpo. Gli altri sopravvivono, ma subiscono strani effetti collaterali che sconvolgono le loro vite. Lucie, per esempio, acquisisce eccezionali capacità mnemoniche: ricorda tutto in ogni momento della sua vita, una facoltà che le impedisce di superare il trauma e il lutto. Due anni dopo, i sopravvissuti del lago Guéry si riuniscono sul luogo della tragedia. Sostenuta dai suoi compagni superstiti, Lucie decide di disperdere le ceneri di Samuel. È in quel momento che un misterioso assassino inizia a eliminarli uno dopo l’altro. Il comandante Julien Eider guida le indagini, coadiuvato dalle doti di ipermnesia di Lucie.

Il lago della vendetta: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Protagonisti attori molto noti come Camille Claris, Pierre Perrier e Eric Savin.

Streaming e tv

Dove vedere in diretta tv e streaming Il lago della vendetta? Appuntamento su Rai 2 questa sera, 7 settembre 2025, alle ore 21.20. Anche in streaming e on demand su Rai Play.