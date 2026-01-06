Il grande giorno: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Il grande giorno, film del 2022 diretto da Massimo Venier, con protagonisti Aldo, Giovanni e Giacomo. È il tredicesimo film del trio comico ed il settimo realizzato in collaborazione con Venier. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Giovanni e Giacomo sono due soci in affari, titolari dell’azienda produttrice di divani Segrate Arredi, legati da un’amicizia di vecchia data che sembra indissolubile. I due hanno personalità molto diverse: Giovanni è molto ottimista, propositivo ed impulsivo, spesso coinvolto emotivamente e disposto a non badare a spese pur di raggiungere i suoi scopi, mentre Giacomo è molto più moderato ed oculato nelle sue decisioni, decisamente poco disponibile a spendere, pignolo e suscettibile, al punto da essere soprannominato Vomitino, per tale motivo e per il fatto di essere costantemente affetto da malesseri di ogni genere. Giovanni è stato sposato con Margherita, da cui poi si è separato quando lei è scappata in Norvegia, e si è risposato con Valentina, mentre Giacomo è sposato con Lietta.

Elio, il figlio di Giacomo, sta per sposarsi con Caterina, la figlia di Giovanni, avuta durante il suo primo matrimonio. Per l’occasione Giovanni affitta la lussuosa villa Kramer, situata su un’isola del lago di Como, e organizza un matrimonio della durata di un intero fine settimana, molto costoso ed in grande stile, con un’enorme torta nuziale, camerieri, bomboniere di cristallo, bottiglie di vino pregiato, Francesco Renga come cantante ed un grande spettacolo pirotecnico disseminato per l’isola, per il dispiacere di Giacomo, che avrebbe preferito soluzioni più economiche. Venerdì pomeriggio arrivano sull’isola i primi ospiti e il cardinale Pineider, accorso per celebrare il matrimonio a fronte di un’ingente donazione di Giovanni per la costruzione di un campo da calcio in Burkina Faso, ma al contempo avviene anche un primo grave imprevisto: il furgone che trasportava la torta ha avuto un grave incidente nel quale il prezioso dolce è andato distrutto.

Tra gli ospiti vi sono anche Margherita e il suo nuovo compagno Aldo, un fisioterapista conosciuto in Norvegia, la cui personalità molto gioviale ed espansiva crea sin da subito allegria a tutti tranne che a Giovanni e Giacomo, che temono che possa creare imbarazzo agli altri ospiti. In effetti, poco dopo il suo arrivo, Aldo fa accidentalmente cadere tutte le bottiglie di vino nel lago, costringendo i soci a chiamare una squadra di sommozzatori per recuperarle; dopodiché, dopo cena, organizza una serie di giochi a cui partecipa anche il cardinale, che però si rompe tibia e perone cercando di esultare come Cristiano Ronaldo, venendo portato via in elisoccorso e costringendo Giovanni e Giacomo a cercare un altro prete, con Giacomo che, per risparmiare, sceglie don Francesco, il giovane parroco di un paese vicino, che fino a quel momento aveva celebrato solo funerali; infine, attiva accidentalmente lo spettacolo pirotecnico dopo aver trovato il meccanismo di accensione nel prato. Nonostante ciò, Valentina e Lietta si mostrano molto colpite da Aldo e deluse dai rispettivi mariti, sempre impegnati con il lavoro. Nel frattempo, Elio inizia a nutrire dei dubbi sulla sua volontà di sposarsi.

Il grande giorno: il cast

Abbiamo visto la trama de Il grande giorno, ma qual è il cast completo del film su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Aldo Baglio: Aldo

Giovanni Storti: Giovanni

Giacomo Poretti: Giacomo

Antonella Attili: Lietta

Elena Lietti: Valentina

Lucia Mascino: Margherita

Margherita Mannino: Caterina

Giovanni Anzaldo: Elio

Pietro Ragusa: maître

Francesco Brandi: don Francesco

Dina Braschi: Annalisa

Andrea Bruschi: Bistolfi

Davide Calgaro: Gabbo

Marouane Zotti: capo cameriere

Noemi Apuzzo: Sonia

Matilde Benedusi: Martina

Jerry Mastrodomenico: Landi

Eleonora Romandini: Alessia

Roberto Citran: cardinale Pineider

Angela Baraldi: cameriera

Laura Cravedi: cameriera

Lisa Galantini: ospite

Cesare Gallarini: ospite

Orsetta Borghero: ospite

Francesco Renga: se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Il grande giorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 6 gennaio 2026 – alle ore 21,30 su Italia 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.