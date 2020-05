Il gladiatore cast: tutti gli attori del film colossal di Ridley Scott

Lunedì 25 maggio 2020 Canale 5 ripropone in prima serata un grande colossal: parliamo de Il gladiatore, film del 2000 e capolavoro del regista Ridley Scott che racconta la storia di Maximus (Massimo), generale romano ridotto a combattere nelle arene come gladiatore quando Commodo, figlio di Marco Aurelio, si mette alla sua ricerca e ne ordina l’eliminazione per non avere rivali al trono. La pellicola, premiatissima da pubblico e critica, ha ricevuto cinque Oscar (miglior film, miglior attore (Crowe), migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi) e quattro BAFTA (miglior film, miglior fotografia, miglior scenografia e miglior montaggio). Ma chi fa parte del cast del film? Vediamo qui di seguito tutti gli attori e i personaggi de Il gladiatore.

Tutto quello che c’è da sapere su Il gladiatore

Il cast

Protagonista del film è Russel Crowe che, come anticipato, ha ricevuto l’Oscar come miglior attore per la sua magistrale interpretazione di Massimo Decimo Meridio. Accanto a lui un cast d’accezione composto da:

Joaquin Phoenix – Commodo

Connie Nielsen – Augusta Lucilla

Oliver Reed – Proximo

Richard Harris – Marco Aurelio

Derek Jacobi – senatore Gracco

Djimon Hounsou – Juba

David Schofield – senatore Falco

John Shrapnel – senatore Gaio

Tomas Arana – Quinto

Ralf Moeller – Hagen

Spencer Treat Clark – Lucio Pompeiano

David Hemmings – Cassio

Tommy Flanagan – Cicero

Giannina Facio – moglie di Massimo

Giorgio Cantarini – figlio di Massimo

Omid Djalili – venditore di schiavi e bestiame

Chris Kell – scriba rapito

Tony Curran – spia

Mark Lewis – spia

John Quinn – Valerius

Alun Raglan – pretoriano

Charlie Allan – capo dei barbari germanici

David Nicholls – uomo gigante

Il gladiatore va in onda in prima serata lunedì 25 maggio a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Le frasi più famose del film Il gladiatore

