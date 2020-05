Il gladiatore, citazioni e aforismi: le frasi più belle del film di Ridley Scott

Torna in prima serata su Canale 5 lunedì 25 maggio 2020 Il gladiatore, film colossal di Ridley Scott con protagonista Russel Crowe. L’attore, che per la sua magistrale interpretazione ha ottenuto uno dei cinque Oscar assegnati alla celebre pellicola, quello come “miglior attore”, veste i panni del generale romano Massimo Decimo Meridio. Qui di seguito le frasi più famose del film, come anche le citazioni che hanno reso questa pellicola tra le più viste in tutto il mondo.

Tutto quello che c’è da sapere su Il gladiatore

Le frasi più famose del film

Massimo Decimo Meridio: “Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell’esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo leale dell’unico vero imperatore Marco Aurelio. Padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa… E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell’altra”.

Massimo Decimo Meridio: “Al mio segnale, scatenate l’inferno.”

Massimo Decimo Meridio : “Fratelli! Ciò che facciamo in vita, riecheggia nell’eternità!”

Massimo Decimo Meridio : “Se vi ritroverete soli, a cavalcare su verdi praterie col sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi Elisi, e sarete già morti”.

Marco Aurelio : “C’è stato un sogno una volta che era Roma lo si poteva soltanto sussurrare, ogni cosa più forte di un sospiro l’avrebbe fatto svanire, era così fragile. Io temo che non sopravviverà all’inverno”.

Massimo Decimo Meridio : “Il tempo degli onori presto sarà finito per te, principe”.

Massimo: “La mia casa è sulle colline di Trujillo. Un posto molto semplice, pietre rosa che si scaldano al sole e un orto che profuma di erbe di giorno e di gelsomino la notte. Oltre il cancello c’è un gigantesco pioppo, fichi, meli, peri. Il terreno, Marco, è nero, nero come i capelli di mia moglie, vigne sui declivi a sud, olivi su quelli a nord, cavallini giocano con mio figlio che vuole essere uno di loro”.

Massimo Decimo Meridio : “A tre settimane da oggi, io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà! Serrate i ranghi! Seguitemi!”

Massimo Decimo Meridio: “Un soldato ha il grande vantaggio di poter guardare il suo nemico negli occhi.”

Massimo Decimo Meridio: “Il cuore di Roma non è il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo.”

Commodo: “Il generale che divenne schiavo. Lo schiavo che divenne gladiatore. Il gladiatore che sconfisse un impero.”

Massimo Decimo Meridio: “La morte ci sorride. All’uomo non resta altro che sorridergli di rimando.”

Massimo Decimo Meridio: “Era un sogno, poteva solo essere sussurrato, perché qualunque cosa più forte di un sussurro l’avrebbe fatto svanire.”

Il cast de Il gladiatore

Il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Il gladiatore va in onda in prima serata lunedì 25 maggio a partire dalle 21.20 su Canale 5.

Potrebbero interessarti Bianca Guaccero in diretta: "Come si fa a igienizzare la passera?" | VIDEO Emigratis, Pio e Amedeo su Italia 1 con la replica della terza stagione: anticipazioni 25 maggio Facciamo che io ero un’altra volta, il cast del programma condotto da Virginia Raffaele