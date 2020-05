Il gladiatore: trama, cast, trailer e streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 25 maggio 2020, in prima serata su Canale 5 va in onda Il Gladiatore, film colossal del 2000 per la regia di Ridley Scott. La celeberrima pellicola vede come protagonista Russell Crowe nei panni del fedele generale Maximus, tradito quando Commodo, l’ambizioso figlio dell’imperatore Marco Aurelio, assassina il padre e s’impossessa del trono. Ispirata al romanzo di Daniel P. Mannix del 1958 “Those about to die”, la pellicola ha vinto numerosi premi, tra cui cinque Oscar (miglior film, miglior attore (Crowe), migliori costumi, miglior sonoro e migliori effetti visivi) e quattro premi BAFTA (miglior film, miglior fotografia, miglior scenografia e miglior montaggio).

Vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: la trama, il cast, il trailer e come vederlo in diretta tv o in streaming.

Il gladiatore film: trama

E’ il 180 d.C. e, sconfitti i barbari in Germania, il vittorioso generale romano Massimo viene designato da Marco Aurelio, ormai vecchio, deluso e stanco, quale suo successore. Ma il figlio dell’imperatore, Commodo, uccide il genitore e ordina di eliminare Massimo per non avere rivali nella successione al soglio imperiale. Massimo diventa così il bersaglio di una spietata caccia all’uomo che porta allo sterminio di tutta la sua famiglia. Dapprima Massimo riesce a mettersi in salvo, ma poi viene catturato e viene destinato a combattere nelle arene come gladiatore. Ormai senza più nulla da perdere, finisce per diventare un guerriero invincibile.

Il gladiatore film: cast

Qui di seguito il cast della pellicola al completo, con attori e rispettivi personaggi interpretati:

Russell Crowe- Massimo Decimo Meridio

Joaquin Phoenix – Commodo

Connie Nielsen – Augusta Lucilla

Oliver Reed – Proximo

Richard Harris – Marco Aurelio

Derek Jacobi – senatore Gracco

Djimon Hounsou – Juba

David Schofield – senatore Falco

John Shrapnel – senatore Gaio

Tomas Arana – Quinto

Ralf Moeller – Hagen

Spencer Treat Clark – Lucio Pompeiano

David Hemmings – Cassio

Tommy Flanagan – Cicero

Giannina Facio – moglie di Massimo

Giorgio Cantarini – figlio di Massimo

Omid Djalili – venditore di schiavi e bestiame

Chris Kell – scriba rapito

Tony Curran – spia

Mark Lewis – spia

John Quinn – Valerius

Alun Raglan – pretoriano

Charlie Allan – capo dei barbari germanici

David Nicholls – uomo gigante

Il gladiatore film: trailer

Ecco il trailer ufficiale del film:

Il gladiatore film: diretta tv e streaming

Dove vedere in tv il film Il gladiatore? La pellicola va in onda su Canale 5 stasera, lunedì 25 maggio 2020, a partire dalle 21,20. La rete ammiraglia Mediaset viene trasmessa sul quinto canale del vostro digitale terrestre, ma potete trovarla anche sul 505 (in HD) o sul 105 di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda del film ma non volete perdervelo per nulla al mondo? Non c’è problema: il film è disponibile anche in streaming. Dove? Ovviamente su Mediaset Play, la piattaforma del Biscione che permette di vedere tutti i programmi che vanno in onda sulle reti Mediaset anche su pc, smartphone e tablet.

Per usufruire di Mediaset Play, vi basta accedere – è completamente gratis – con una mail o un account social e poi scegliere dal menu la diretta del canale che vi interessa. In questo caso, Canale 5. Sulla piattaforma, alcuni contenuti sono disponibili anche on demand, e quindi in ogni momento.

Dove vedere Canale 5 in streaming

