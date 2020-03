Il giustiziere della notte: trama e cast del film con Bruce Willis

Questa sera, giovedì 12 marzo 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il giustiziere della notte – Death Wish, film del 2018 diretto da Eli Roth. Si tratta di un remake de Il giustiziere della notte del 1974, a sua volta basato sull’omonimo romanzo del 1972 di Brian Garfield. Protagonista del remake è Bruce Willis che veste i panni di Paul Kersey (interpretato nel 1974 da Charles Bronson), un medico che diventa un giustiziere per vendicare la morte della moglie. Ma vediamo insieme tutte le informazioni sul film.

Trama

Siamo a Chicago. Paul Kersey è un medico chirurgo che conduce una vita tranquilla e felice con la moglie e la figlia adolescente. Un giorno, tre balordi si introducono in casa sua per fare una rapina, uccidono la donna e feriscono gravemente la ragazza. Sconvolto dall’accaduto e vedendo che, a fronte di persone come lui, che sono sempre state ligie al dovere, altre vivono di delinquenza e soprusi nei confronti dei più deboli, decide di vestire, di notte, i panni del vendicatore, andando alla ricerca di ladri e criminali per eliminarli uno per uno. Finirà col mettersi sulle tracce degli assassini della moglie e diventare l’idolo della popolosa città americana.

Cast

Di seguito il cast completo del film Il giustiziere della notte in onda stasera su Rai 2:

Bruce Willis: Dr. Paul Kersey

Vincent D’Onofrio: Frank Kersey

Dean Norris: Detective Kevin Raines

Kimberly Elise: Detective Leonore Jackson

Elisabeth Shue: Lucy Rose Kersey

Camila Morrone: Jordan Kersey

Beau Knapp: Knox

Ronnie Gene Blevins: Joe

Jack Kesy: The Fish

Kirby Bliss Blanton: Bethany

Wendy Crewson: dott.ssa Jill Klavens

Mike Epps: dott. Chris Salgado

Stephanie Janusauskas: Sophie

Curiosità

Lo sviluppo del film è iniziato nel 2006, quando Sylvester Stallone ha annunciato che avrebbe diretto ed interpretato un remake de Il giustiziere della notte. Ma nel dicembre 2006, Stallone annunciò ufficialmente che non avrebbe più realizzato il remake a causa delle divergenze creative con la produzione salvo poi fare un passo indietro nel 2009.

A fine gennaio 2012, The Hollywood Reporter ha dichiarato che un remake del film era stato confermato e che Joe Carnahan avrebbe curato la regia e la sceneggiatura. Il film è stato originariamente pensato per Liam Neeson come protagonista. Tuttavia, Carnahan ha lasciato il film nel 2013. Gerardo Naranjo è stato successivamente ingaggiato per sostituire Carnahan alla regia, con Benicio Del Toro nel ruolo principale, ma questo progetto non è mai andato in porto.

Quattro anni dopo, nel 2016, la Metro-Goldwyn-Mayer e la Paramount Pictures hanno annunciato che i registi israeliani Aharon Keshales e Navot Papushado avrebbero diretto il film con Bruce Willis come protagonista. A maggio 2016, Keshales e Papushado hanno abbandonato il progetto dopo che gli studios non hanno permesso loro di riscrivere la sceneggiatura. A giugno 2016, Eli Roth è stato assunto per dirigere la pellicola.

Potrebbero interessarti Alice attraverso lo specchio, il film sequel: trama, cast, trailer e streaming Don Matteo 12: la trama della nona puntata stasera, 12 marzo Non si ruba a casa dei ladri, la trama del film di Carlo Vanzina

Dove vedere Il giustiziere della notte in tv e streaming

Il film con Bruce Willis va in onda in chiaro gratis su Rai 2 questa sera, 12 marzo 2020. E’ possibile seguire il film anche in live streaming su RaiPlay.it.

LE NOTIZIE DEL MONDO DELLO SPETTACOLO