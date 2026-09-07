Il giovane Montalbano: le anticipazioni (trama e cast) della nona puntata (replica)

Questa sera, lunedì 7 settembre 2026, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda in replica la nona puntata de Il giovane Montalbano, serie televisiva italiana prodotta dal 2012 al 2015 e già trasmessa da Rai 1. È il prequel de Il commissario Montalbano in quanto vede protagonista un Salvo in giovane età. La serie è firmata da Andrea Camilleri e Francesco Bruni ed è tratta da alcune raccolte della serie letteraria sul noto poliziotto. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La strana morte violenta avvenuta in alto mare di un membro del peschereccio Carlo III, avvolta da reticenze, omertà ed elementi anomali, fa nascere i sospetti del commissario Montalbano che, indagando fra i pescatori di Vigata e fra i familiari della vittima e dell’omicida, ricostruisce le tessere del mosaico che mostra i reali obiettivi della flotta di Matteo Cosentino, uomo legato all’organizzazione mafiosa dei Cuffaro. Al clan rivale dei Sinagra appartiene Antonio Barreca, che seppur latitante e ormai abbandonato dalla protezione della cosca, lancia intimidazioni nei confronti della famiglia della sua ex fidanzata minacciando azioni violente nel caso in cui la ragazza non lo raggiunga nei luoghi della propria clandestinità, e in un caso mette in atto un avvertimento trasversale esplosivo. Durante un conflitto a fuoco, Montalbano uccide il killer Barreca con cui era incidentalmente venuto a contatto: questo violento fatto mette fortemente in crisi la fidanzata del commissario, Livia, che decide di riconsiderare la prospettiva di sposarlo interrompendo i preparativi per le nozze. Alla fine Montalbano ottiene con astuzia le prove dei traffici illeciti operati da Cosentino per conto del clan mafioso.

Il giovane Montalbano: il cast

Abbiamo visto la trama della nona puntata de Il giovane Montalbano, ma qual è il cast completo della serie tv in replica su Rai 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michele Riondino: Salvo Montalbano

Alessio Vassallo: Mimì Augello

Andrea Tidona: Carmine Fazio

Fabrizio Pizzuto: Agatino Catarella

Beniamino Marcone: Giuseppe Fazio

Sarah Felberbaum: Livia Burlando

Adriano Chiaramida: padre di Montalbano

Alessio Piazza: Paternò

Maurilio Leto: Gallo

Giuseppe Santostefano: dottor Pasquano

Carmelo Galati: Nicolò Zito

Massimo De Rossi: questore Alabiso

Massimiliano Davoli: Gegé Gullotta

Altri interpreti: Domenico Centamore (Matteo Cosentino), Giusy Buscemi (Anita Lodato), Alessandra Costanzo (Adelina), Orio Scaduto (Angelo Sidoti), Giovanni Carta (Avvocato Guttadauro), Luigi Tabita (Gaetano “Tano” Cipolla), Maurizio Bologna (Ragonese), Naike Anna Silipo (Michela Guarano), Lucia Lore (Daniela Guarano), Biagio Barone (Volpecina), Gino Bonanno (Gasparino Lodato)

Streaming e tv

Dove vedere l’ottava puntata de Il giovane Montalbano in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – lunedì 7 settembre 2026 – alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.