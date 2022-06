Il giovane Hitler: trama, cast e streaming del film su La7

Questa sera, mercoledì 29 giugno 2022, va in onda Il giovane Hitler, una miniserie del 2003 con protagonista Robert Carlyle che interpreta una versione giovane del dittatore tedesco sotto la cui guida ha flagellato il mondo intero con la Seconda Guerra Mondiale. La serie TV è stata trasmessa per la prima volta nel 2004 ed è diretta da Christian Duguay. Di seguito vediamo di cosa parla e chi fa parte del cast.

La trama

Partiamo dalla trama de Il giovane Hitler. La storia racconta le origini del Führer quand’era appena più di un ragazzo. Figlio di Alois Hitler, ha sempre avuto un rapporto conflittuale con la figura paterna ed è sempre stato molto legato a sua madre. Quando il padre muore, è costretto ad arruolarsi nell’esercito e combatte durante la Prima Guerra Mondiale dove guadagna la Croce di Ferro e promozione a caporale. Finisce in ospedale dopo un’esposizione al gas mostarda ed è in un letto che scopre che la Germania si è arresa, per cui il conflitto è finito. Dopo la guerra, rimasto senza lavoro, Hilter viene assunto come informatore poliziesco e decide di iscriversi al Partito Tedesco dei Lavoratori, di cui poi diventerà leader cambiandogli nome (NSDAP). Dopo il fallito putsch di Monaco viene arrestato ed è in prigione che butta giù le prime righe del Mein Kampf. Ed è così che parte la sua ascesa al potere.

Il giovane Hitler: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, scopriamo invece chi fa parte del cast de Il giovane Hitler. Il film è guidato da Robert Carlyle, attore ben noto anche al pubblico di Once upon a Time. Ma non è l’unico a far parte della miniserie. Ecco il cast e i rispettivi personaggi:

Robert Carlyle: Adolf Hitler

Liev Schreiber: Ernst Hanfstaengl

Matthew Modine: Fritz Michael Gerlich

Stockard Channing: Klara Hitler

Jena Malone: Geli Raubal

Julianna Margulies: Helene Hanfstaengl

Peter Stormare: Ernst Röhm

Friedrich von Thun: Erich Ludendorff

Peter O’Toole: Paul von Hindenburg

Zoe Telford: Eva Braun

Terence Harvey: Gustav von Kahr

Justin Salinger: Dott. Joseph Goebbels

Chris Larkin: Hermann Göring

James Babson: Rudolf Hess

Patricia Netzer: Sophie Gerlich

Harvey Friedman: Friedrich Hollaender

Nicole Marischka: Blandine Ebinger

Julie-Ann Hassett: Angela Hitler

Thomas Sangster: Adolf Hitler a 10 anni

Simon Sullivan: Adolf Hitler a 18 anni

Robert Glenister: Anton Drexler

Ian Hogg: Alois Hitler

Streaming e TV

Dove vedere Il giovane Hitler in diretta TV e in streaming? La miniserie, come già detto, va in onda in replica mercoledì 29 giugno 2022 in prima serata su La7 a partire dalle ore 21:15. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi al tasto 7 del telecomando. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarlo anche al tasto 107. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente alla piattaforma di LA7 che trovate qui.