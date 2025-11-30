Icona app
Ultimo aggiornamento ore 17:34
Home » Spettacoli » TV
TV

Il giorno sbagliato: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Il giorno sbagliato: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 30 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il giorno sbagliato, film del 2020 diretto da Derrick Borte con Russell Crowe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New Orleans, USA: Tom Cooper, armato di martello e tanica di benzina, fa irruzione nella casa dove vivono la sua ex moglie e il suo nuovo compagno; dopo averli brutalmente uccisi e aver incendiato l’abitazione, si allontana a bordo del suo pick-up. Qualche ora dopo, Rachel Hunter, giovane donna in procinto di separarsi dal marito, esce per accompagnare il figlio Kyle a scuola. I due rimangono imbottigliati nel traffico e Rachel, a un incrocio, suona il clacson a un pick-up che rimane fermo al semaforo verde; il guidatore è proprio Cooper che, infuriato, la minaccia promettendo vendetta. Nel corso della giornata, l’uomo inizia a perseguitare la donna e i suoi affetti: infatti, ferisce gravemente il fratello e uccide la cognata e il migliore amico di Rachel. Inoltre, rimane costantemente in contatto telefonico con lei, minacciandola e mettendola di fronte alla sua furia omicida. La donna e il figlio si rifugiano nella vecchia casa della madre, dove riescono infine a uccidere l’uomo prima che questi strangoli Kyle.

Il giorno sbagliato: il cast

Abbiamo visto la trama de Il giorno sbagliato, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Russell Crowe: Tom Cooper
  • Caren Pistorius: Rachel Hunter
  • Gabriel Bateman: Kyle Hunter
  • Jimmi Simpson: Andy
  • Austin P. McKenzie: Fred
  • Juliene Joyner: Mary
  • Anne Leighton: Deborah Haskell
  • Michael Papajohn: Homer
  • Lucy Faust: Rosie
  • Devyn A. Tyler: sig.ra Ayers

Streaming e tv

Dove vedere Il giorno sbagliato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 30 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
