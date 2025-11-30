Il giorno sbagliato: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 30 novembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Il giorno sbagliato, film del 2020 diretto da Derrick Borte con Russell Crowe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

New Orleans, USA: Tom Cooper, armato di martello e tanica di benzina, fa irruzione nella casa dove vivono la sua ex moglie e il suo nuovo compagno; dopo averli brutalmente uccisi e aver incendiato l’abitazione, si allontana a bordo del suo pick-up. Qualche ora dopo, Rachel Hunter, giovane donna in procinto di separarsi dal marito, esce per accompagnare il figlio Kyle a scuola. I due rimangono imbottigliati nel traffico e Rachel, a un incrocio, suona il clacson a un pick-up che rimane fermo al semaforo verde; il guidatore è proprio Cooper che, infuriato, la minaccia promettendo vendetta. Nel corso della giornata, l’uomo inizia a perseguitare la donna e i suoi affetti: infatti, ferisce gravemente il fratello e uccide la cognata e il migliore amico di Rachel. Inoltre, rimane costantemente in contatto telefonico con lei, minacciandola e mettendola di fronte alla sua furia omicida. La donna e il figlio si rifugiano nella vecchia casa della madre, dove riescono infine a uccidere l’uomo prima che questi strangoli Kyle.

Il giorno sbagliato: il cast

Abbiamo visto la trama de Il giorno sbagliato, ma qual è il cast completo del film in onda su Rai 2? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Russell Crowe: Tom Cooper

Caren Pistorius: Rachel Hunter

Gabriel Bateman: Kyle Hunter

Jimmi Simpson: Andy

Austin P. McKenzie: Fred

Juliene Joyner: Mary

Anne Leighton: Deborah Haskell

Michael Papajohn: Homer

Lucy Faust: Rosie

Devyn A. Tyler: sig.ra Ayers

Streaming e tv

Dove vedere Il giorno sbagliato in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 30 novembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.