Il giorno più bello del mondo: le location dove è stato girato il film

Il giorno più bello del mondo: le location del film

Dove è stato girato (le location) il film, La giornata più bella del mondo, in onda oggi – 20 aprile 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5? A fare da sfondo alla storia del protagonista, uno squattrinato impresario alle prese con due bambini “magici”, ci sono Roma, Cernobbio e Colmar. E poi, ovviamente, Napoli, città tanto cara al protagonista e regista Alessandro Siani.

Le riprese del film “Il giorno più bello del mondo” hanno preso il via proprio dalla città natale del comico. Tutto è iniziato nella cornice del Teatro Politeama di Napoli, che dal 1872 offre ai campani e ai turisti una programmazione ricchissima di spettacoli. “Con questo nuovo film – ha raccontato l’attore e regista alla stampa alla vigilia del primo ciak – sono tornato un po’ nelle sfumature del Principe Abusivo nel raccontare Napoli, anche se nei sei anni che sono passati ci sono belle differenze tra la città di allora e quella di oggi”.

Altre location del film La giornata più bella del mondo sono la chiassosissima Spaccanapoli e la Città della scienza, nel quartiere di Bagnoli. Le riprese, della durata complessiva di 9 settimane, si sono poi spostate in altri due luoghi da film tutti italiani: Roma e Cernobbio, località sul lago di Como. Dopodiché, l’allegra carovana del film “Il giorno più bello del mondo” si è spostata al di là delle Alpi, a Colmar, per girare alcune scene in quella che è stata ribattezzata “la Venezia della Francia“.

