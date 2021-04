Il giorno più bello del mondo: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 20 aprile 2021, alle ore 21,45 su Canale 5 va in onda Il giorno più bello del mondo, film del 2019 di Alessandro Siani dalla durata di 104 minuti (pubblicità escluse). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Arturo Meraviglia, gestore di un teatro ormai chiuso e travolto dai debiti, un giorno riceve un’eredità da un lontano zio, illudendosi di poter saldare tutte le obbligazioni verso i suoi dipendenti, ritrovandosi invece a dover occuparsi di due bambini: Gioele e Rebecca, che si trovano presso un collegio in Svizzera. Arrivati i due figli dello zio defunto a Napoli, inizia una convivenza difficile tra i tre, condita da momenti divertenti ma anche di riflessione, fino a quando si scoprirà che il piccolo Gioele è dotato di uno straordinario potere di telecinesi e che a causa del suo potere viene perseguitato da un gruppo di ricercatori della Francia intenzionati a sottoporlo a un esperimento scientifico.

Il giorno più bello del mondo: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il giorno più bello del mondo, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alessandro Siani: Arturo Meraviglia

Stefania Spampinato: Flavia Mainardi

Giovanni Esposito: Gianni Pochi Pochi

Leone Riva: Gioele

Sara Ciocca: Rebecca

Stefano Pesce: Francesco Gagliardi

Leigh Gill: Orazio Bollè

Jun Ichikawa: Kaori

Benedetto Casillo: Fefè o’ scienziato

Nicola Rignanese: Ernesto o’ parcheggiatore

Gianni Ferreri: Eduardo o’ barbiere

Enzo Paci: Mago Altanus

Enrico Ianniello: Cosimo Meraviglia

Streaming e tv

Dove vedere Il giorno più bello del mondo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – martedì 20 aprile 2021 – alle ore 21,45 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

