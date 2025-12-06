Il GGG – Il grande gigante gentile: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabato 6 dicembre 2025, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il GGG – Il grande gigante gentile (The BFG), film del 2016 diretto da Steven Spielberg. Primo film diretto da Spielberg ad essere prodotto e distribuito dalla Walt Disney, è l’adattamento cinematografico del romanzo del 1982 scritto da Roald Dahl. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

In un orfanotrofio di Londra, nel pieno della notte, l’orfanella Sofia Tibbs non riesce a dormire. Sentendo dei rumori per strada, si affaccia alla finestra e viene catturata da un gigante incappucciato, il quale scappa via verso il nord del paese, non facendosi notare da nessun umano. Una volta giunti nella caverna del gigante, in un luogo protetto dalla nebbia del mare a nord del Regno Unito, il Paese dei Giganti, Sofia, terrorizzata, tenta di scappare. Il gigante la ferma e la rassicura che non la mangerà in quanto vegetariano, spiegando che l’ha rapita solo per evitare che gli esseri umani potessero sapere dell’esistenza dei giganti e non imprigionassero lui in uno zoo o tentassero di avvicinarsi agli altri giganti del paese, ben più grandi e più malvagi di lui, che si nutrono di carne umana.

Sofia, intenzionata a fuggire il prima possibile, si addormenta e, quando si accorge che anche il gigante si è addormentato, scappa dalla sua caverna, ma viene fermata da uno dei giganti malvagi, che la divora. Per sua fortuna si trattava di un incubo che ha avuto a causa del gigante buono, il quale le spiega che il suo compito è quello di creare i sogni e portarli ai bambini addormentati nel mondo. Sofia decide di desistere dallo scappare dal Paese dei Giganti, venendo a conoscenza delle loro usanze: il buon gigante le mostra come lui si debba nutrire di disgustosi Cetrionzoli, unico cibo esistente nella loro terra oltre alla carne umana, che sono la materia prima per preparare lo Sciroppio Sfribollino, una bizzarra bevanda verde frizzante consumata da tutti i giganti, in cui le bollicine scendono verso il basso anziché salire e che per questo causa flatulenze. In quel momento il leader dei giganti carnivori, Inghiotti-Ciccia, entra nella caverna e capisce che il gigante vegetariano sta nascondendo un umano, annusandone l’odore. Per distrarlo, il gigante tenta di offrirgli un Cetrionzolo, ma si accorge in tempo che Sofia si era nascosta dentro all’ortaggio, così impedisce a Inghiotti-Ciccia di mangiarla e riesce a farlo andare via.

Il GGG – Il grande gigante gentile: il cast

Abbiamo visto la trama di Il GGG – Il grande gigante gentile, ma qual è il cast completo del film in onda su Italia 1? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Mark Rylance: GGG

Ruby Barnhill: Sofia Tibbs

Penelope Wilton: Regina Elisabetta II

Jemaine Clement: Inghiotti-Ciccia

Rebecca Hall: Mary

Rafe Spall: Mr. Tibbs

Bill Hader: Sangue-Succhia

Daniel Bacon: Scrocchia-Ossa

Michael Adamthwaite: Brucia-Dito

Chris Gibbs: Ciuccia-Budella

Adam Godley: Strizza-Teste

Paul Moniz de Sa: Sputa-Carne

Jonathan Holmes: Frulla-Bimbi

Ólafur Darri Ólafsson: Spella-Mocciose

Marilyn Norry: Mrs. Clonkers

Chris Shields: generale della regina

Matt Frewer: generale della regina

Geoffrey Wade: generale della regina

Streaming e tv

Dove vedere Il GGG – Il grande gigante gentile in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 6 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.