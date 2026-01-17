Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Anton Filippo Ferrari
Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabat0 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, pellicola d’animazione del 2022 diretta da Joel Crawford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”. Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati – contro ogni buon senso – da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da “Big” Jack Horner, e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo.

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: personaggi e doppiatori del film

Abbiamo visto la trama de Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

  • Diego Suarez: Gatto / Gatto con gli Stivali
  • Francesca Guadagno: Kitty / Zampe di Velluto
  • Riccardo Suarez: Perrito
  • Piero Di Blasio: Baby Orso
  • Simone Mori: Dottore
  • Riccardo Scarafoni: Big Jack Horner
  • Andrea Mete: Morte
  • Margherita De Risi: Riccioli d’Oro
  • Giò Giò Rapattoni: Mamma Orsa
  • Ilaria Latini: Mama Luna
  • Roberto Pedicini: Papà Orso
  • Fabrizio Apolloni: Zenzy
  • Marco Mete: Grillo Parlante
  • Corrado Conforti: Pinocchio

Streaming e tv

Dove vedere Il gatto con gli stivali 2 in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 17 gennaio 2026 – su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Ricerca