Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: trama, personaggi, doppiatori e streaming del film su Italia 1

Questa sera, sabat0 17 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda il film Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, pellicola d’animazione del 2022 diretta da Joel Crawford. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta come il coraggioso micio si ritrovi coinvolto in una nuova avventura che lo porterà in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l’affascinante Kitty “Zampe di Velluto”. Nella loro impresa, il Gatto e Kitty saranno aiutati – contro ogni buon senso – da un malconcio, loquace e gioioso randagio, di nome Perro. Insieme, il nostro trio di eroi dovrà rimanere un passo avanti rispetto a Riccioli D’oro e alla Famiglia Criminale dei tre Orsi, composta da “Big” Jack Horner, e dal terrificante cacciatore di taglie, il Grande Lupo Cattivo.

Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio: personaggi e doppiatori del film

Abbiamo visto la trama de Il gatto con gli stivali 2 – L’ultimo desiderio, ma quali sono i personaggi e doppiatori del film d’animazione? Di seguito l’elenco completo:

Diego Suarez: Gatto / Gatto con gli Stivali

Francesca Guadagno: Kitty / Zampe di Velluto

Riccardo Suarez: Perrito

Piero Di Blasio: Baby Orso

Simone Mori: Dottore

Riccardo Scarafoni: Big Jack Horner

Andrea Mete: Morte

Margherita De Risi: Riccioli d’Oro

Giò Giò Rapattoni: Mamma Orsa

Ilaria Latini: Mama Luna

Roberto Pedicini: Papà Orso

Fabrizio Apolloni: Zenzy

Marco Mete: Grillo Parlante

Corrado Conforti: Pinocchio

Streaming e tv

Dove vedere Il gatto con gli stivali 2 in diretta tv e in streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 17 gennaio 2026 – su Italia 1 alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.