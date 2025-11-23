Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il fuoco del peccato: trama, cast e streaming del film su Rai 2

di Antonio Scali
Il fuoco del peccato: trama, cast e streaming del film su Rai 2

Questa sera, domenica 23 novembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2 va in onda il film Il fuoco del peccato, un thriller in prima visione diretto da Neil LaBute del 2022. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in streaming il film? Ecco tutte le informazioni.

Trama

Il film racconta la storia di un giovane ex detenuto che ha trascorso anni in prigione per aggressione. Il ragazzo cerca di ricostruirsi una vita tranquilla in una cittadina di provincia, lavorando come bibliotecario e dedicandosi allo sport. Ma la sua routine viene scossa dall’incontro con Marilyn Chambers (Diane Kruger), una donna affascinante e matura, sposata con un ricco e violento uomo d’affari. Tra i due scatta una passione travolgente e un sentimento profondo.
Man mano che la relazione va avanti, Marilyn rivela a Connor che il suo matrimonio è un incubo, e che il suo unico desiderio è quello di liberarsi del marito.

Ma le cose prendono una piega drammatica e inaspettata quando l’uomo viene trovato morto in circostanze misteriose. La loro storia d’amore, già piena di dubbi e segreti, si complica ulteriormente. Connor diventa il principale sospettato e la relazione si trasforma in un gioco pericoloso. Connor e Marilyn sono costretti a confrontarsi con le conseguenze delle loro azioni, mentre il loro amore proibito si intreccia con il rischio.

Il fuoco del peccato: il cast del film

Il film è diretto da Neil LaBute. Nel cast troviamo grandi attori come Diane Kruger, Ray Nicholson e Gia Crovatin.

Streaming e tv

Dove vedere in tv Il fuoco del peccato? Appuntamento in prima visione questa sera, 23 novembre 2025, alle ore 21.20 su Rai 2. Anche in streaming e on demand su Rai Play.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
Ti potrebbe interessare
