Il dottore vi ucciderà subito: trama, cast e streaming del film

Questa sera, sabato 8 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda in prima visione Il dottore vi ucciderà subito, film del 2019 di Rob Pallatina con Gina Vitori, Anthony Jensen, Matthew Pohlkamp, Kate Watson. Ma qual è la trama? E il cast completo del film? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta la storia di una ragazza destinata a divenire l’oggetto dell’ossessione di un folle medico. Quando un tragico incidente sugli sci fa finire la bella Sarah Crenshaw (Gina Vitori) in ospedale, in un primo momento sembra che la giovane rischi di perdere la gamba. Ma il fenomenale lavoro del chirurgo Gary Vincent (Anthony Jensen) evita il peggio. Nel frattempo, complice la lunga permamenza in ospedale, la ragazza instaura una relazione passionale col fisioterapista Jake (Matthew Pohlkamp), che, grazie all’estrema dolcezza del suo carattere, sembra essere davvero l’uomo che fa al caso suo. Quello di cui Sarah non si è ancora resa conto però, è che il dottor Vincent ha maturato nei suoi confronti una strana simpatia, che si è trasformata nel corso del tempo in una pericolosa e inquietante ossessione. Quando la giovane lascia l’ospedale, ha inizio l’incubo…

Il dottore vi ucciderà subito: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il dottore vi ucciderà subito, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Gina Vitori (Sarah Crenshaw)

Anthony Jensen (Dott. Gary Vincent)

Matthew Pohlkamp (Jake Drummond)

Kate Watson (Rosaland Golding)

Joel Berti (Dott. Randolf)

Philip Nathanael (Kenny)

Elizabeth J. Cron (Ginger)

Streaming e tv

Dove vedere Il dottore vi ucciderà subito in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – sabato 8 agosto 2020 – alle ore 21,20 in prima tv assoluta su Rai 2 (canale 2 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

