Il diavolo veste Prada: trama, cast e streaming del film su Canale 5

Questa sera, lunedì 8 settembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il diavolo veste Prada, film del 2006 diretto da David Frankel, il cui soggetto è tratto dall’omonimo romanzo di Lauren Weisberger. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Andy Sachs è una ragazza neolaureata in cerca di lavoro, appena arrivata a New York. Vorrebbe fare la giornalista e il talento non le manca: così decide di presentarsi ad un colloquio per l’ambito ruolo di seconda assistente di Miranda Priestly, l’influente e tirannica direttrice della rivista di moda Runway. Andy però non ha la minima inclinazione per la moda, né nasconde tutta la sua ignoranza in merito: Miranda la liquida in fretta, ma poi ci ripensa dopo che Andy le dice di essere molto sveglia e determinata. L’obiettivo di Andy è fare esperienza per il curriculum, in modo da poter intraprendere in futuro una carriera da giornalista. Emily, la prima assistente di Miranda, che tra l’altro non perde l’occasione di deriderla, le illustra i suoi compiti: rispondere al telefono e svolgere le commissioni. Il primo giorno Andrea subisce un’umiliazione da Miranda di fronte a tutti: la direttrice le fa notare di non avere alcuna percezione del luogo in cui si trova, demolendo le sue convinzioni riguardo all’impatto del mondo della moda sulle sue discutibili scelte di vestiti. Quella stessa sera la ragazza si sfoga con il fidanzato Nate, un aiuto cuoco, e ribadisce la sua intenzione di resistere per un anno. Nelle settimane seguenti Andy continua a svolgere le commissioni, soprattutto quelle personali di Miranda, sottoponendosi alle sue angherie.

Il diavolo veste Prada: il cast

Abbiamo visto la trama de Il diavolo veste Prada, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Meryl Streep: Miranda Priestly

Anne Hathaway: Andrea “Andy” Sachs

Emily Blunt: Emily Charlton

Stanley Tucci: Nigel

Adrian Grenier: Nate

Simon Baker: Christian Thompson

Tracie Thoms: Lily

Rich Sommer: Doug

Daniel Sunjata: James Holt

David Marshall Grant: Richard Sachs

Tibor Feldman: Irv Ravitz

Jimena Hoyos Seigner: Lucia

Rebecca Mader: Jocelyn

Stéphanie Szostak: Jacqueline Follet

Gisele Bündchen: Serena

Heidi Klum: Se stessa

Valentino Garavani: Se stesso

Streaming e tv

Dove vedere Il diavolo veste Prada in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 8 settembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.