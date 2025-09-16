Il coraggio di Blanche: trama, cast e streaming del film

Questa sera, martedì 16 settembre 2025, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Il coraggio di Blanche, film del 2023 diretto da Valérie Donzelli. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo di Éric Reinhardt L’amore e le foreste (2014). Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Caen: Quando Blanche incontra una vecchia conoscenza, Grégoire, pensa di aver trovato l’uomo giusto e dopo una breve relazione lo sposa. Presto la coppia va a vivere a Metz, con Blanche, insegnante di francese a scuola, che fa la pendolare con Nancy. Nascono due figli, ma un primo momento difficile si presenta quando Blanche scopre che il marito non era stato trasferito a Metz, come le aveva detto, ma aveva espressamente chiesto di cambiare sede. Capisce e pian piano sperimenta che la vuole esclusivamente per sé, lontana non solo dalla famiglia ma anche dalle colleghe, con le quali non può nemmeno trascorrere un’ora in più a Nancy senza scatenare la sua gelosia.

La possessività di Grégoire si fa sempre più soffocante, al punto da rendere Blanche perennemente stressata e soggiogata. In questo contesto, in segreto, si iscrive a un sito di incontri grazie al quale trova un uomo con cui passa una giornata d’amore nella sua abitazione in mezzo alla foresta. Grégoire nota la sua assenza inspiegabilmente lunga e comincia a tartassarla di domande, svegliandola persino di notte per sottoporla a estenuanti interrogatori. Dopo aver costantemente negato, Blanche ammette il tradimento, suscitando, oltre all’ira del marito, una nuova asfissiante e morbosa serie di domande su dove, come e con chi l’abbia tradito.

Il coraggio di Blanche: il cast

Abbiamo visto la trama de Il coraggio di Blanche, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Virginie Efira: Blanche Renard / Rose Renard

Melvil Poupaud: Grégoire Lamoureux

Dominique Reymond: l’avvocato

Romane Bohringer: Delphine

Virginie Ledoyen: Candice

Marie Rivière: madre di Blanche

Guang Huo: Tony

Laurence Côte: Catherine

Bertrand Belin: David

Streaming e tv

Dove vedere Il coraggio di Blanche in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – martedì 16 settembre 2025 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.