Il coraggio di Angela: la trama e storia vera del film

Questa sera, venerdì 5 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda Il coraggio di Angela, miniserie tv con Lunetta Savino nei panni di Silvana Fucito (Angela), imprenditrice che ha avuto il coraggio di ribellarsi al pizzo della camorra pagandone le conseguenze ma senza mai mollare di un centimetro. Ma qual è l’esatta trama (tratta da una storia vera) del film Il coraggio di Angela? Dalla realtà alla fiction: il coraggio di Angela è il coraggio di Silvana Fucito, ’imprenditrice che ha lottato contro la camorra, rifiutandosi di pagare il pizzo, e ha denunciato i suoi estorsori.

Il film parte con Salvatore, un ragazzo napoletano di 17 anni, accoltella l’amico Nino, figlio del camorrista che ha fatto arrestare suo padre Ciro Marra, boss rinchiuso in carcere con l’’accusa di omicidio. Dieci anni prima la madre di Salvatore, Rosa Marra, era stata uccisa sotto gli occhi del figlio, vittima di un agguato della camorra. Salvatore vive con la zia Grazia la quale, volendolo strappare ad una vita violenta, ricuce i rapporti con la cugina Angela Latella, da questa interrotti quando Rosa aveva sposato il camorrista Ciro, scongiurandola di dimenticare i passati contrasti e di aiutarla a dare un futuro onesto al nipote.

Angela, titolare con il marito Pasquale di un negozio di vernici, non intende in alcun modo turbare l’’equilibrio familiare mettendosi in casa Salvatore, il figlio di un camorrista. Ma col passare del tempo per Angela il destino del nipote diventa sempre più un caso di coscienza e così, quando la cugina Grazia le si ripresenta con la maglietta di Salvatore macchiata del sangue di Nino, Angela lo prende a lavorare nel suo negozio. Prima Salvatore è confuso, fa fatica ad abituarsi; poi l’’entusiasmo sul lavoro di Angela gli fa scoprire il piacere di un guadagno pulito e meritato. E intanto il pizzo della camorra complica la vita di Angela e della sua famiglia.

