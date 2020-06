Il coraggio di Angela: trama, storia vera, cast e streaming

Questa sera, venerdì 5 giugno 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda (in replica) Il coraggio di Angela, miniserie tv ambientata a Napoli che racconta il coraggio di Silvana Fucito (Angela) eroina europea del 2005 per il settimanale Time, con protagonista Lunetta Savino trasmessa su Rai 1 nel marzo 2008. Ma qual è la trama (e la storia vera) de Il coraggio di Angela? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama – Storia vera

Silvana Fucito (Lunetta Savino) è un’imprenditrice che ha avuto il coraggio di ribellarsi alla camorra, rifiutandosi di pagare il pizzo e denunciando i suoi estorsori. La donna è proprietaria di un negozio di vernici ben avviato, che è costretta a difendere dai tentativi di estorsione della camorra. Rifiutarsi di pagare senza sottomettersi al diktat della malavita napoletana però costa caro: il prezzo pagato da Silvana è infatti l’incendio del proprio negozio, avvenuto dinanzi ai suoi stessi occhi. Nonostante abbia visto andare il suo lavoro letteralmente in fumo, Silvana Fucito decide con grande coraggio di denunciare i suoi estorsori. Il suo esempio ha vinto il silenzio, e ha persuaso migliaia di commercianti a fare come lei…

Il coraggio di Angela: il cast

Abbiamo visto la trama de Il coraggio di Angela, ma qual è il cast completo? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Lunetta Savino: Angela Latella

Gianluca Di Gennaro: Salvatore Marra

Andrea Tidona: Pasquale Latella

Gaetano Amato: Ciro Marra

Antonio Pennarella: Gegè

Vincenzo Pirozzi: Antonio

Maria Pia Calzone: Grazia

Ninni Bruschetta: Ispettore Piccolo

Ivana Lotito: Chiara Latella

Serena Ferraiuolo: Sara

Manolo Capissi: Dario Latella

Luca Riemma: Giovanni

Raffaele Vassallo: Nino Santamaria

Streaming e tv

Dove vedere Il coraggio di Angela in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 5 giugno 2020 – alle ore 21,25 (circa) su Rai 1. Sarà possibile seguire la miniserie con Lunetta Savino anche in live streaming tramite la piattaforma RaiPlay.it.

Potrebbero interessarti Chi è Silvana Fucito: la donna che combatte la camorra raccontata ne Il coraggio di Angela Il coraggio di Angela: la trama e storia vera del film Il coraggio di Angela: il cast completo del film