La signora delle camelie, il Conte Duval: lo sketch con Gigi Proietti nel film Un’estate al mare

Questa sera, lunedì 20 aprile 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Un’estate al mare, film del 2008 diretto dal regista Carlo Vanzina, diviso in sette episodi. L’ultimo dal titolo, La signora delle camelie, con Gigi Proietti è liberamente ispirato a un vecchio sketch di Dino Verde (scrittore, drammaturgo, sceneggiatore italiano).

La trama dello sketch con Gigi Proietti: il conte Duval

Un doppiatore cinematografico deve sostituire un suo amico nella parte del conte Duval in una messa in scena del romanzo di Alexandre Dumas. La signora delle camelie. Non riuscendo a ricordare le battute a causa di un problema di memoria si fa aiutare dal suggeritore, Spartaco, il quale cercherà di aiutarlo, ma il conte Duval, capendo male, convertirà le battute in frasi divertenti…

Il risultato? Ovazione del pubblico e carriera rilanciata.

Gli altri episodi del film

Il film Un’estate al mare narra delle vicende di un gruppo di personaggi durante il periodo estivo: tifosi di calcio, coppie di amanti, padri single, belle donne e uomini d’affari, finti gay consiglieri di stile per miliardari, emigrati che fanno ritorno al loro paese e grandi attori drammatici costretti in situazioni comiche. Gli episodi sono: Il conte di Montecristo (con Lino Banfi, Victoria Silvstedt) girato a Peschici; Saracinesca (con Massimo Ceccherini, Marisa Jara) girato a Forte dei Marmi; Traffico sulla Pontina (con Nancy Brilli, Enrico Brignano) girato a San Felice Circeo; Il giovedì (con Enzo Salvi e Massimo Marino) girato a Ostia; Extra large (con Ezio Greggio, Anna Falchi) girato ad Ischia, L’isola dell’amore (con Biagio Izzo, Alena Šeredová) girato a Capri; La signora delle camelie (con Gigi Proietti) girato a Porto Rotondo. Il filo guida delle sette storie è la voce narrante di Gigi Proietti, che diventa anche il protagonista dell’ultimo episodio.

Streaming e tv: dove vedere il film Un’estate al mare

Il film va in onda, come detto, su Italia 1 stasera, 20 aprile 2020, alle ore 21,20. Sarà possibile seguirlo anche in live straming tramite la piattaforma MediasetPlay.it.

