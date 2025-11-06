Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Il conte di Montecristo: tutto quello che c’è da sapere sul film tv

di Anton Filippo Ferrari
Il conte di Montecristo: trama, cast, quante puntate e streaming del film tv su Canale 5

Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il conte di Montecristo, film francese scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, uscito nel 2024. La pellicola è un adattamento del romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes il 22 maggio 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il capitano Edmond Dantés, tornato a casa da una missione in mare, sta per chiedere la mano di Mercédès de Moncerf e lo confida all’amico Fernand de Moncerf, cugino della ragazza, ignorando che l’uomo la vorrebbe a sua volta sposare. Fernand organizza un complotto e con una falsa accusa fa incarcerare Edmond che viene rinchiuso nel castello d’If. Qui Edmond, riuscito a rimuovere alcune pietre della sua cella, incontra l’Abate Faria, che sta scavando un tunnel per evadere. L’uomo gli confida il suo segreto, rivelandogli anche dove è sepolto un antico tesoro dei templari sull’isola di Montecristo. Durante la fuga l’abate viene travolto da una frana e muore. Edmond si sostituisce al corpo rinchiuso nella sacca per cadaveri che viene gettata in mare e si reca a Montecristo, appropriandosi del tesoro. Torna quindi in Francia a vendicarsi…

Il conte di Montecristo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il conte di Montecristo, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Pierre Niney: Edmond Dantés
  • Bastien Bouillon: Fernand de Morcerf
  • Anais Demoustier: Mercédès de Morcerf
  • Anamaria Vartolomei: Haydée
  • Laurent Lafitte: Gérard de Villefort
  • Pierfrancesco Favino: Abate Faria

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il conte di Montecristo su Canale 5? In tutto andrà in onda una sola puntata questa sera, giovedì 6 novembre 2025. La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 01,20.

Streaming e tv

Dove vedere Il conte di Montecristo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
