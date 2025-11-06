Il conte di Montecristo: trama, cast, quante puntate e streaming del film tv su Canale 5

Questa sera, giovedì 6 novembre 2025, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Il conte di Montecristo, film francese scritto e diretto da Alexandre de La Patellière e Matthieu Delaporte, uscito nel 2024. La pellicola è un adattamento del romanzo Il conte di Montecristo di Alexandre Dumas ed è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes il 22 maggio 2024. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il capitano Edmond Dantés, tornato a casa da una missione in mare, sta per chiedere la mano di Mercédès de Moncerf e lo confida all’amico Fernand de Moncerf, cugino della ragazza, ignorando che l’uomo la vorrebbe a sua volta sposare. Fernand organizza un complotto e con una falsa accusa fa incarcerare Edmond che viene rinchiuso nel castello d’If. Qui Edmond, riuscito a rimuovere alcune pietre della sua cella, incontra l’Abate Faria, che sta scavando un tunnel per evadere. L’uomo gli confida il suo segreto, rivelandogli anche dove è sepolto un antico tesoro dei templari sull’isola di Montecristo. Durante la fuga l’abate viene travolto da una frana e muore. Edmond si sostituisce al corpo rinchiuso nella sacca per cadaveri che viene gettata in mare e si reca a Montecristo, appropriandosi del tesoro. Torna quindi in Francia a vendicarsi…

Il conte di Montecristo: il cast

Abbiamo visto la trama de Il conte di Montecristo, ma qual è il cast completo del film in onda su Canale 5? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Pierre Niney: Edmond Dantés

Bastien Bouillon: Fernand de Morcerf

Anais Demoustier: Mercédès de Morcerf

Anamaria Vartolomei: Haydée

Laurent Lafitte: Gérard de Villefort

Pierfrancesco Favino: Abate Faria

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il conte di Montecristo su Canale 5? In tutto andrà in onda una sola puntata questa sera, giovedì 6 novembre 2025. La messa in onda è prevista dalle ore 21,30 alle ore 01,20.

Streaming e tv

Dove vedere Il conte di Montecristo in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 6 novembre 2025 – alle ore 21,30 su Canale 5. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.