Il complotto contro l’America: le anticipazioni (trama e cast) della terza e ultima puntata

Stasera, venerdì 28 gennaio 2022, su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda la terza e ultima puntata de Il complotto contro l’America, miniserie televisiva statunitense del 2020, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. La miniserie ha debuttato sul canale via cavo HBO il 16 marzo 2020. In Italia l’intera fiction è stata resa disponibile il 24 luglio 2020 su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic. Ora l’approdo in chiaro su Rai 3. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Herman Levin, dopo aver saputo che la sua famiglia è stata selezionata per il programma Homestead 42, proverà ad opporsi ricorrendo alle vie legali. La situazione, tuttavia, si rivelerà più complessa del previsto. Nel frattempo, Bess si mostrerà sempre più convinta che la soluzione più giusta sia quella di trasferirsi in Canada. Inoltre Alvin, ormai tenuto sotto stretta sorveglianza dall’FBI, deciderà di tentare la fortuna. Il tutto mentre Winchell tornerà in scena con un’enorme sorpresa. Il finale di serie de Il Complotto contro l’America, ossia il sesto episodio della prima e unica stagione, mostrerà invece un ulteriore peggioramento della condizione dei Levin. Mentre il Paese cadrà nelle mani dei sostenitori di Charles Lindbergh, quest’ultimo sparirà nel nulla. Nel frattempo, Herman proverà a proteggere la sua famiglia a tutti i costi mentre Bess scoprirà che la sua vicina, Selma Wishnow, ha fatto una brutta fine. Infine prenderà una piega inaspettata quando Alvin parteciperà in gran segreto ad una missione che potrebbe cambiare radicalmente il corso della storia.

Il complotto contro l’America: il cast

Abbiamo visto la trama della terza e ultima puntata de Il complotto contro l’America, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Winona Ryder: Evelyn Finkel

Anthony Boyle: Alvin Levin

Zoe Kazan: Elizabeth “Bess” Levin

Morgan Spector: Herman Levin

Michael Kostroff: Shepsie Tirchwell

David Krumholtz: Monty Levin

Azhy Robertson: Philip Levin

Caleb Malis: Sandy Levin

Jacob Laval: Seldon Wishnow

John Turturro: Lionel Bengelsdorf

Streaming e tv

Dove vedere Il complotto contro l’America in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.