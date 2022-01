Il complotto contro l’America: trama, cast, quante puntate e streaming

Da venerdì 14 gennaio 2022 su Rai 3 alle ore 21,20 va in onda Il complotto contro l’America, miniserie televisiva statunitense del 2020, tratta dall’omonimo romanzo fantapolitico del 2004 di Philip Roth. La miniserie ha debuttato sul canale via cavo HBO il 16 marzo 2020. In Italia l’intera fiction è stata resa disponibile il 24 luglio 2020 su Sky Box Sets e in streaming su Now e trasmessa il giorno stesso su Sky Atlantic. Ora l’approdo in chiaro su Rai 3. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

La serie tv è ambientata nel 1940 e racconta di un periodo storico dove la Seconda Guerra Mondiale è ancora un conflitto esclusivamente europeo. Negli Usa, al momento, vi è al centro la campagna elettorale per l’elezione del nuovo Presidente. Da un lato c’è il democratico Franklin Delano Roosevelt, presidente già in carica. Dall’altra, invece, il repubblicano Charles Lindbergh, aviatore che ha attraversato per primo l’Atlantico in solitaria. Quest’ultimo è considerato eroe nazionale negli Stati Uniti, simbolo del Paese riconosciuto anche all’estero. Ha però un difetto, perché guarda con simpatia a ciò che Adolf Hitler sta facendo in Europa. Al centro del racconto, dunque, vi è la famiglia ebrea dei Levin, testimone della sempre più crescente ascesa al potere dell’aviatore. Presto gli Stati Uniti vengono trasformati in un Paese antisemita alleato dei nazisti. Il giovane Philip si troverà, suo malgrado, di fronte ai violenti cambiamenti sociali e politici che ne deriveranno.

Il complotto contro l’America: il cast

Abbiamo visto la trama de Il complotto contro l’America, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Winona Ryder: Evelyn Finkel

Anthony Boyle: Alvin Levin

Zoe Kazan: Elizabeth “Bess” Levin

Morgan Spector: Herman Levin

Michael Kostroff: Shepsie Tirchwell

David Krumholtz: Monty Levin

Azhy Robertson: Philip Levin

Caleb Malis: Sandy Levin

Jacob Laval: Seldon Wishnow

John Turturro: Lionel Bengelsdorf

Quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Il complotto contro l’America su Rai 3? La miniserie è composta da sei episodi divisi (per Rai 3) in tre puntate. La prima andrà in onda venerdì 14 gennaio 2022; la terza e ultima venerdì 28 gennaio 2022. Di seguito la programmazione completa:

Prima puntata: venerdì 14 gennaio 2022

Seconda puntata: venerdì 21 gennaio 2022

Terza puntata: venerdì 28 gennaio 2022

Streaming e tv

Dove vedere Il complotto contro l’America in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.