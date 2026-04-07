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Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 7 aprile 2026, alle ore 21,30, va in onda su Rai 1 in replica l’episodio L’odore della notte de Il commissario Montalbano, interpretato – come sempre – da Luca Zingaretti. Vediamo insieme tutte le informazioni come la trama e il cast.

Trama

Il ragioniere Emanuele Gargano è scomparso e con lui tutti i soldi che molti cittadini di Vigàta gli avevano affidato sperando di investirli fruttuosamente. Insieme a lui anche un giovane, Giacomo Pellegrino, che lo aiutava nell’attività, non ha lasciato traccia. Il commissario quindi può contare su due donne che lavoravano con Gargano; la prima è una studentessa che aveva intuito che qualcosa non quadrava, l’altra invece è la segretaria che è convinta dell’innocenza del ragioniere. Montalbano, dopo numerosi indizi, scoprirà che Gargano, dopo aver rubato il denaro e ucciso il suo complice, ovvero il suo giovane aiutante e amante, si è recato nella casa della sua segretaria in cerca di rifugio e conforto e lei, dispiaciuta per lui e per evitargli di soffrire, lo ha ucciso.

Il Commissario Montalbano – L’odore della notte: il cast

Ma qual è il cast dell’episodio L’odore della notte? Di seguito l’elenco degli attori principali del film:

  • Luca Zingaretti: commissario Montalbano
  • Cesare Bocci: Mimì Augello
  • Peppino Mazzotta: Fazio
  • Angelo Russo: Catarella
  • Mariacristina Marocco: Barbara Bellini
  • Erika Ferrara: Mariuccia Coglitore
  • Gigio Morra: Giudice Scognamiglio

Presenti poi Daniela Marazzita (Maria Stella Cosentino), Claudia Fichera (Michela Manganaro), Leandro Amato (Emanuele Gargano), Simone Montedoro (Giacomo Pellegrino), Hamza Choukri (François) e Gigio Morra (giudice Scognamiglio).

Streaming e tv

Dove è possibile vedere l’episodio L’odore della notte de Il Commissario Montalbano in diretta tv e streaming? La puntata va in onda in diretta tv (replica) stasera, 7 aprile 2026, alle ore 21.30 su Rai 1. Sarà possibile seguire l’episodio di Montalbano anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it. Sempre su RaiPlay è possibile recuperare tutti gli episodi di Montalbano grazie alla funzione on demand.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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