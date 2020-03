Il Commissario Montalbano – La rete di protezione: dove vedere in tv e in streaming

Questa sera, 16 marzo 2020, va in onda su Rai 1 un nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, dal titolo La rete di protezione. Si tratta del secondo dei nuovi episodi in onda in prima serata a partire dalle 21.15, anche questo tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri edito da Sellerio. Ma dove vedere Montalbano in diretta tv e in streaming? Ecco la trama completa e le anticipazioni di stasera.

A Vigata si presenta dal commissario Salvo Montalbano un signore con una serie di filmini super8 girati da suo padre, ormai defunto tanti anni prima. Si tratta dell’ingegnere Sabatello, il quale mostra queste clip al poliziotto che non può che rendersi subito conto che tutti quanti mostrano la stessa cosa: un muro. Così l’intuizione di Montalbano è che quei super8 nascondano qualcosa di molto inquietante.

Intuizione che si trasforma in convinzione quando, proprio negli stessi giorni, si verifica uno strano e inspiegabile attentato alla scuola frequentata dal figlio di Sabatello: degli uomini con una maschera fanno irruzione nell’istituto iniziando a sparare e lanciando un misterioso proclama. Si tratta di uno dei casi più misteriosi mai risolti dal poliziotto siciliano.

La trama completa de Il commissario Montalbano di stasera

La rete di protezione streaming: dove vedere in tv

Il nuovo episodio del commissario Montalbano, La rete di protezione, va in onda come sempre su Rai 1. Appuntamento questa sera, 16 marzo 2020, in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Montalbano La rete di protezione streaming: dove vedere in streaming

Non vi volete perdere Montalbano in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare i nuovi episodi del Commissario Montalbano anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

