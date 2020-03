Il Commissario Montalbano: la trama di La rete di protezione, il 16 marzo su Rai 1

Torna stasera, in prima serata su Rai 1, un nuovo appuntamento con Il commissario Montalbano. Lunedì 16 marzo 2020 è infatti il giorno del secondo dei nuovi episodi dell’amata serie che vede protagonista Luca Zingaretti, il quale andrà in onda a partire dalle 21.25. A dirigere la fiction, che ottiene come sempre uno share stellare, è nuovamente Alberto Sironi.

Ma di cosa parla, qual è la trama e quali sono le anticipazioni della puntata di stasera, 16 marzo, dal titolo La rete di protezione, tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Siamo sempre nella tranquilla Vigata e a presentarsi di fronte al Commissario Montalbano è l’ingegner Sabatello, il quale gli porta alcuni filmini Super 8 girati per decenni da suo padre, morto da alcuni anni. Tutti questi filmini hanno la stessa inquadratura fissa di un muro, e a Salvo viene un’intuizione: quelle clip nascondono qualcosa di tragico e misterioso.

Negli stessi giorni presso la scuola frequentata dal figlio dell’ingegnere viene compiuto uno spaventoso attentato, qualcosa di davvero inspiegabile: nell’istituto fanno irruzione due individui a volto coperto che iniziano a sparare seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi e lanciando un loro minaccioso e oscuro proclama. Di chi si tratta e qual è la ragione dietro questo gesto?

Il questore si convince subito si tratti di terrorismo mentre Montalbano intuisce che quanto è avvenuto ha a che fare con gli studenti della scuola tra i quali Salvuzzo, il figlio di Mimì Augello, il vice del commissario. Il poliziotto dovrà quindi iniziare la sua indagine nel mondo degli adolescenti imbattendosi nella realtà virtuale dei social, di facebook, Twitter e dei blog riuscendo a risolvere il caso.

Tra passato e presente il commissario tornerà a fare i conti con il tempo che scorre e con una vecchiaia incombente che, ormai, lo rende sempre più estraneo al tecnologico mondo contemporaneo che ha soppiantato quello della sua giovinezza, e si renderà conto, ancora una volta, che esistono verità che non andrebbero mai rivelate.

