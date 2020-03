Il Commissario Montalbano – Salvo amato, Livia mia: dove vedere in tv e in streaming

Questa sera, 9 marzo 2020, va in onda su Rai 1 il nuovo episodio de Il Commissario Montalbano, dal titolo Salvo amato, Livia mia. Si tratta di nuovi episodi in onda in prima serata a partire dalle 21.15. Torna dunque Luca Zingaretti e tutto il cast della popolare fiction campione d’ascolti, ispirata ai romanzi di Andrea Camilleri. Ma dove vedere Montalbano in diretta tv e in streaming? Ecco la trama completa e le anticipazioni di stasera.

Il cadavere di Agata Cosentino viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale. Si tratta forse di una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma questa ipotesi non convince Montalbano che inizia la sua indagine partendo dalla vittima. Il commissario scopre subito che la povera Agata era una cara amica di Livia, conosciuta a Genova, dove la ragazza aveva lavorato per un paio d’anni prima di ritrasferirsi di nuovo a Vigàta,quando è stata assunta all’archivio comunale. Agata, timida e riservata, concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone. E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino.

La trama completa de Il commissario Montalbano di stasera

Montalbano Salvo amato Livia mia streaming: dove vedere in tv

Il nuovo episodio del commissario Montalbano, Salvo amato Livia mia, va in onda come sempre su Rai 1. Appuntamento questa sera, 9 marzo 2020, in prima tv dalle 21.25. Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Montalbano Salvo amato Livia mia streaming: dove vedere in streaming

Non vi volete perdere Montalbano in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook. Altrimenti potete recuperare i nuovi episodi del Commissario Montalbano anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

