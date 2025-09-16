Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi: trama, cast e streaming dell’episodio in replica su Rai 1

Questa sera, martedì 16 settembre 2025, su Rai 1 va in onda in replica Il Commissario Montalbano, con l’episodio in replica Il gioco degli specchi, già trasmesso per la prima volta nel 2013. Tornano dunque le avvenute del celebre commissario di Vigata, interpretato da Luca Zingaretti, e uscito dalla penna di Andrea Camilleri. Ma qual è la trama, il cast e dove vedere in tv e in streaming l’episodio di Montalbano Il gioco degli specchi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

La tranquilla Vigata viene scossa dall’esplosione di una bomba carta, fatta esplodere davanti a un magazzino vuoto. Subito si pensa a un avvertimento ma il commissario Montalbano non ne trova le ragioni. Il proprietario, un certo Angelino Arnone, nega di essere il destinatario di tale avvertimento, ma torna in commissariato, qualche giorno dopo, con una lettera minatoria che invece smentisce le sue tesi. Fiutando il tentativo di depistaggio, il commissario volge le sue attenzioni verso i due inquilini della casa sita in prossimità del magazzino. Uno è Carlo Nicotra, un pregiudicato e pezzo grosso del clan Sinagra, per il quale non sarebbero dovuti gli avvertimenti, essendo lui il boss, e l’altro, Stefano Tallarita, uno spacciatore al servizio dello stesso Nicotra, in carcere per scontare una pena. Con l’aiuto di Pasquale, figlio di Adelina, Montalbano capisce che destinatario dell’attentato potrebbe essere il figlio di Stefano, Arturo Tallarita, come ritorsione per le voci che girano riguardo a una presunta collaborazione del padre con la polizia. Ma anche questa si rivelerà una falsa pista. Nel frattempo, il commissario si trova alle prese con un altro mistero. Soccorrendo una sua vicina rimasta in panne, Liliana Lombardo, moglie di un ingegnere informatico, rappresentante di una grossa industria del settore, scopre che l’auto della stessa è stata sabotata e decide di accompagnarla al lavoro ogni giorno per tenerla d’occhio e capire cosa si cela dietro questa faccenda. La Lombardo accusa un ex-amante, che per infantilismo le adopera questi sfregi, ma Montalbano si accorge che la relazione tra i due è ancora in essere e scopre che l’amante di Liliana è Arturo, figlio di Stefano Tallarita. Pertanto, entrambi i casi sono collegati e Montalbano comincia a trarre le somme, ricostruendo anche che il proiettile trovato nella portiera della sua auto non era finito lì in seguito a uno scontro a fuoco, ma era stato indirizzato alla Lombardo, in uno dei loro viaggi di ritorno a casa.

Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi: il cast dell’episodio

Abbiamo visto la trama de Il Commissario Montalbano – Il gioco degli specchi, ma qual è il cast di questo episodio in onda stasera in replica su Rai 1? La regia è di Alberto Sironi. Ritroviamo tutti gli attori e i personaggi più amati della serie, a cominciare dal protagonista Luca Zingaretti. Con lui anche Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Roberto Nobile, Luciano Miele, Giacinto Ferro, Davide Lo Verde, Fabio Costanzo, Hamza Choukri, Lina Perned, Margareth Madè, Francesco Maria Attardi, Orazio Causarano, Raffaella D’Avella, Gabriele Gallinari, Ugo Giacomazzi, Carmen Longo, Aldo Messineo, Francesco Migliaccio, Maria Grazia Pelligra, Raniela Ragonese, Franco Ranno, Silvia Salvatori, Valeria Scaglione, Angelo Tropea.

Streaming e tv

Il Commissario Montalbano vi aspetta questa sera, martedì 16 settembre 2025, in replica alle ore 21:30 su Rai 1 con l’episodio Il gioco degli specchi. Chi è interessato a seguire Montalbano in tv questa sera può farlo collegandosi a Rai 1. La rete ammiraglia di Viale Mazzini è disponibile come al solito al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre e 101 del decoder Sky.

Chi invece vuole seguire in diretta streaming Il commissario Montalbano – Il gioco degli specchi può accedere a RaiPlay, la piattaforma che consente di guardare qualunque prodotto Rai tramite pc, smartphone e tablet. Dovete semplicemente iscrivervi (o accedere) alla piattaforma e scegliere il programma che più vi interessa. Chi questa sera ha da fare e non può seguire in diretta la messa in onda di Montalbano, potrà recuperare con tranquillità le puntate già andate in onda su RaiPlay grazie alla funzione on demand.