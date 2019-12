Il Collegio, diffuso video hard di un ex alunno: la sua reazione

Continua a far parlare Il Collegio, il docu-reality di Rai 2 che si è concluso da qualche settimana dopo aver registrato ottimi ascolti. Dagli episodi di presunto bullismo ad amori nati tra i banchi da scuola, la trasmissione ha un grande seguito sui social. Un ex alunno della terza edizione del programma sarebbe rimasto coinvolto in un episodio piuttosto spiacevole: un video a luci rosse che sarebbe poi diventato virale sul web.Il malcapitato è Luca Cobelli, concorrente della terza edizione del reality, il quale sarebbe stato filmato di nascosto mentre si trovava in intimità con una ragazza.

A raccontare l’episodio è stato lo stesso ragazzo attraverso alcune Instagram stories sul suo profilo. La ragazza ripresa nel video sarebbe inoltre minorenne, anche se Cobelli ha subito precisato che non si tratta di Swami Caputo, anche lei ex allieva de Il Collegio. A registrare il video hard è stato qualcuno a insaputa di Luca.

Il giovane ha comunque fatto sapere di voler denunciare il tutto alle autorità competenti. Ecco le dichiarazioni che Luca Cobelli ha fatto sul suo profilo Instagram commentando con i suoi fan la notizia di un suo video a luci rosse che sta circolando sul web.

“Sta girando un video in cui faccio sesso con una ragazza. Questo video è stato girato da un ragazzo che noi non sapevamo stesse lì fuori a registrare e soprattutto a vederci. La ragazza nel video non è Swami ovviamente ma è una ragazza minorenne, e ciò aggrava la cosa perché si parla di pedopornografia.

Già il solo fatto di avere quel video in galleria è un reato, diffondendolo e condividendolo si rischia la galera. Ci sono avvocati di mezzo, ho dovuto querelare già persone che volevano pubblicarlo online. Si apriranno processi. Ho notato però molta cattiveria nei miei confronti, soprattutto nei messaggi privati, ma il sesso è una cosa normale, tutto il mondo lo fa, è una cosa super naturale.

Essendo un personaggio pubblico è normale che un video del genere faccia rumore, ma non ha senso che tutta questa gente sia così cattiva nei miei confronti”, ha aggiunto Luca Cobelli.

