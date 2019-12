Il Collegio 4, Vilma D’Addario insultata sui social: la sua reazione

Se ormai Il Collegio 4, dopo gli ottimi ascolti, è finito, sono tanti i protagonisti del reality di Rai 2 che continuano a far parlare di sé. Su tutti sicuramente Vilma D’Addario, che ha ricevuto sul web pesanti insulti da parte di alcuni utenti. La ragazza però ha prontamente replicato, dimostrando grande maturità e polso.

Episodi che hanno già riguardato altri concorrenti del reality, chiamati a rispondere ad alcuni haters dopo la notorietà avuta grazie a Il Collegio: Maggy Gioia ad esempio è stata criticata perché troppo studiosa, mentre Martina Brondin per alcuni episodi al limite del bullismo con il suo compagno d’avventura Mario Tricca.

La “chiacchierona” de Il Collegio 4 Vilma D’Addario, invece, ha ricevuto pesanti critiche per il suo aspetto fisico. Completate le registrazioni de Il Collegio, avvenute mesi fa, la ragazza ha infatti sfoggiato un look decisamente più alla moda e al passo coi tempi, pubblicando sui social foto e stories che la ritraevano truccata con eye-liner, filtri e linguacce.

Chi è Vilma D’Addario de Il Collegio

Nulla di male per una giovane adolescente, eppure questo repentino cambiamento ha destabilizzato alcuni suoi followers, che hanno usato parole davvero pesanti e ingiustificabili. Tra i commenti meno duri che possiamo riportare, segnaliamo: “Sei un cesso lo stesso”, “Certo che trucchi e filtri fanno miracoli”, “Impossibile, nel Collegio sei cicciona e adesso una top model. Sai usare bene Photoshop”.

Una serie di commenti pesanti, una violenta forma di bodyshaming a cui la D’Addario ha risposto per le rime: “Ti senti meglio dopo averlo detto?”, “Almeno io non ho bisogno di insultare gente che non conosco per passare il tempo”, “Se mi photoshoppo com’è che in diretta sono uguale alle foto?”, ha commentato l’ex alunna de Il Collegio 4.

Mariana Aresta finisce in ospedale: con lei la fidanzata Enrica

Il Collegio, ex allieva svela: “Ecco quanto ci hanno pagato”

Potrebbero interessarti X-Factor, chi è stato eliminato nella semifinale Ascolti tv giovedì 5 dicembre 2019: Storia di Nilde, Biancaneve, Adrian Sanremo 2020, Nicola Savino conduttore dell'AltroFestival

Tutti gli alunni de Il Collegio 4