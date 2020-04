Il ciclone: trama, cast, trailer e streaming del film in onda su Italia 1

Questa sera, martedì 14 aprile 2020, in prima serata su Italia 1 va in onda Il ciclone, grande successo del 1996 diretto e interpretato da Leonardo Pieraccioni. La pellicola, tra i record italiani in assoluto in quanto a incassi, è una spensierata commedia recitata per lo più in dialetto toscano e vede nel cast anche Massimo Ceccherini.

Ma vediamo tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast, dal trailer a dove vedere la pellicola in tv o in streaming.

Il ciclone film: trama

Una compagnia di ballerine spagnole di flamenco, rimaste a piedi, trova ospitalità presso la famiglia Quarini, in uno splendido casolare della campagna toscana. La quotidianità della vita di provincia, mossa dal suo scorrere lento, viene sconvolta dalla vivacità di queste ragazze solari e dalla mentalità molto aperta .

Cast

Qui di seguito il cast del film, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati:

Leonardo Pieraccioni – rag. Levante Quarini

– rag. Levante Quarini Lorena Forteza – Caterina De Cantar

– Caterina De Cantar Barbara Enrichi – Selvaggia Quarini

– Selvaggia Quarini Massimo Ceccherini – Libero Quarini

– Libero Quarini Sergio Forconi – Osvaldo Quarini

– Osvaldo Quarini Alessandro Haber – Sergio Naldone

– Sergio Naldone Tosca D’Aquino – Carlina l’erborista

– Carlina l’erborista Paolo Hendel – Pippo il meccanico

– Pippo il meccanico Benedetta Mazzini – Isabella la farmacista

– Isabella la farmacista Natalia Estrada – Penelope

– Penelope Pilar Marin – Conchita

– Conchita Ana Valeria Dini – Ines

– Ines Corinna Locastro – Maura

– Maura Mario Monicelli – Gino Quarini

– Gino Quarini Jerry Potenza – Lele, autista delle ballerine

– Lele, autista delle ballerine Gianni Ferreri – Gigi, secondo autista delle ballerine

– Gigi, secondo autista delle ballerine Patrizia Corti – Franca la cameriera del bar

– Franca la cameriera del bar Gianni Pellegrino – Nello il fruttivendolo

– Nello il fruttivendolo Giuliano Grande – uomo che chiede il gratta e vinci

– uomo che chiede il gratta e vinci Alessio Caruso – Alejandro il fidanzato di Caterina

Trailer

Ecco il trailer del film:

Il ciclone film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Divergent in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – martedì 14 aprile 2020 – a partire dalle 21.20 su Italia 1.

La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

