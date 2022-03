Il cecchino: trama, cast e streaming del film

Stasera, martedì 15 marzo 2022, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Il cecchino (Le Guetteur), film del 2012 diretto da Michele Placido. Il film del sottogenere polar è stato presentato in una prima versione al Marché del Festival di Cannes 2012, e ufficialmente presentato in Italia fuori concorso al Festival internazionale del film di Roma 2012. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

A Parigi, il cecchino Vincent Kaminski, che durante alcune rapine ha colpito degli agenti intervenuti sul posto, è ricercato con la sua banda dal commissario di polizia Mattei. Un giorno una chiamata anonima alla polizia suggerisce la locazione del cecchino che viene quindi catturato. Subito lo stesso richiede la presenza del suo avvocato Kathy, ma durante la preparazione della sua evasione, lei viene assassinata. Da qui in avanti sia Vincent che il commissario Mattei daranno la caccia a questo nuovo assassino

Il cecchino: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il cecchino, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Daniel Auteuil: Mattéi

Mathieu Kassovitz: Vincent Kaminski

Olivier Gourmet: Franck

Francis Renaud: Eric

Nicolas Briançon: Meyer

Jérôme Pouly: David

Violante Placido: Anna

Luca Argentero: Nico

Arly Jover: Kathy

Christian Hecq: Gerfaut

Hocine Choutri: Gitan Arnaud

Pascal Bongard: Mitch

Geraldine Martineau: Sonia

Flavien Tassart: Marco Franzetti

Sébastien Lagniez: Ryan

Michele Placido: Giovanni Cali

Fanny Ardant: moglie di Giovanni Cali

Streaming e tv

Dove vedere Il cecchino in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 15 marzo 2022 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.