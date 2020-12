Il cavaliere oscuro – Il ritorno: trama, cast e streaming del film

Questa sera, lunedì 28 dicembre 2020, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Il cavaliere oscuro – Il ritorno (The Dark Knight Rises), film del 2012 diretto da Christopher Nolan. La pellicola, basata sul supereroe Batman ideato da Bob Kane e Bill Finger, è co-sceneggiata e co-prodotta dallo stesso regista. È il capitolo conclusivo di una trilogia iniziata nel 2005 con Batman Begins e proseguita nel 2008 con Il cavaliere oscuro, entrambi diretti da Nolan e con protagonista Christian Bale.

Trama

Otto anni dopo gli eventi de Il cavaliere oscuro, Gotham gode un periodo di pace. Con i poteri concessi dal decreto Dent, promulgato in seguito alla tragica morte del procuratore distrettuale Harvey Dent (divenuto all’insaputa della città il criminale Due Facce, prima di morire), il dipartimento di polizia di Gotham ha eliminato con successo gli ingranaggi essenziali affinché la macchina della malavita si arrestasse. Batman è fuggito quella notte di molti anni fa e Bruce Wayne si è ritirato dalla vita pubblica, autorecludendosi nella sua grande magione, mentre circolano molte voci su quel che è rimasto di un miliardario in declino. Il commissario James Gordon si sente in colpa per aver coperto i crimini compiuti da Dent incolpando Batman; scrive perciò un discorso per raccontare la verità alla popolazione di Gotham e comunicare la propria decisione di rassegnare le dimissioni, ma alla fine giunge alla conclusione che la gente non è ancora pronta per la verità. Durante una missione di ricerca di un membro del Congresso scomparso, Gordon viene catturato dagli scagnozzi di Bane, uno spietato mercenario che indossa un sofisticato respiratore a mo’ di maschera, il quale durante la perquisizione ritrova, tra gli averi del commissario, il foglio su cui è scritto il discorso; Gordon rimane ferito durante la fuga e viene soccorso dall’agente di pattuglia John Blake, a cui, mentre è ricoverato, affida il compito di indagare sui mercenari che lo avevano catturato: Blake decide di recarsi da Bruce Wayne e rivelargli che conosce il suo segreto. Blake chiede al miliardario di tornare a essere Batman, così come fa il Commissario Gordon quando Bruce gli fa visita in incognito all’ospedale.

Il cavaliere oscuro – Il ritorno: il cast del film

Abbiamo visto la trama de Il cavaliere oscuro – Il ritorno, ma qual è il cast del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Christian Bale: Bruce Wayne / Batman

Michael Caine: Alfred Pennyworth

Gary Oldman: James Gordon

Anne Hathaway: Selina Kyle / Catwoman

Tom Hardy: Bane

Marion Cotillard: Miranda Tate / Talia al Ghul

Joseph Gordon-Levitt: Robin John Blake

Morgan Freeman: Lucius Fox

Ben Mendelsohn: John Daggett

Matthew Modine: Peter Foley

Burn Gorman: Philip Stryver

Streaming e tv

Dove vedere Il cavaliere oscuro – Il ritorno in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 28 dicembre 2020 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it.

